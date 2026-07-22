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        Haberler Gündem 3. Sayfa Esenyurt'ta dehşet! Kavgadan sonra 16.kattan düştü!

        Esenyurt'ta dehşet! Kavgadan sonra 16.kattan düştü!

        İstanbul Esenyurt'ta insanın kanını donduran bir olay meydana geldi. İlçede iddiaya göre 28 yaşındaki Emirhan Yıldız, arkadaşlarıyla eğlenmeye geldiği sitede çıkan kavga sonrasında 16'ncı kattan düşerek hayatını kaybetti. Yıldız'ın ölümü sonrası 4 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 09:42 Güncelleme:
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        Esenyurt'ta dehşet! Kavgadan sonra 16.kattan düştü!

        Esenyurt’ta iddiaya göre Emirhan Yıldız (28), arkadaşlarıyla eğlenmeye geldiği sitede çıkan kavga sonrasında 16'ncı kattan düşerek hayatını kaybetti. Yıldız'ın ölümü sonrası 4 şüpheli gözaltına alındı.

        DHA'nın haberine göre korkunç olay, 20 Temmuz Pazartesi günü saat 22.00 sıralarında Koza Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi.

        İddiaya göre Emirhan Yıldız, 4 arkadaşı ile birlikte geldiği sitede henüz bilinmeyen nedenle 16'ncı kattan düştü. Arkadaşları ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yıldız’ın düştüğü alana gelen itfaiye ekipleri, gencin cansız bedeni ile karşılaştı.

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        Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Emirhan Yıldız’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Emirhan Yıldız’ın daire içerisindeki arkadaşlarıyla kavga ettiği ve kavgadan kısa bir süre sonra 16'ncı kattan düştüğü iddia edildi. Olayla ilgili evde bulunan 4 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

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