ABD Başkanı Trump'ın destekleyeceği iddia edildi: FIFA Başkanı, BM Genel Sekreteri adayı mı olacak?

ABD Başkanı Donald Trump'ın, FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği görevi için desteklemek istediği öne sürüldü.

New York Post gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Trump, bu yıl sonunda görev süresi dolacak BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yerine FIFA Başkanı Infantino'nun seçilmesini istiyor.

Kaynaklar, Trump'ın, 56 yaşındaki İsviçre doğumlu Infantino'nun "dünya genelinde saygı gördüğünü ve insanları bir araya getirme konusunda özel bir yeteneğe sahip olduğuna inandığını" ifade etti.

Trump'ın, mevcut adaylar arasında güçlü bir isim görmediğini öne süren kaynaklar, ABD Başkanı'nın BM Genel Sekreterliği görevine Infantino'nun uygun olacağını düşündüğü iddiasında bulundu.

Trump'ın özel temsilcilerinden Paolo Zampolli da New York Post'a yaptığı açıklamada, Infantino'nun görevi başarıyla yürütebileceğini belirterek, FIFA Başkanlığı ile BM Genel Sekreterliği arasında benzerlikler bulunduğunu savundu.

BM Genel Sekreteri'nin belirlenebilmesi için adayın, BM Güvenlik Konseyinin en az 9 üyesinin desteğini alması, daimi üyelerin veto etmemesi ve ardından BM Genel Kurulunca onaylanması gerekiyor.