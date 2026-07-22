Galatasaray, defans oyuncusu Gleison Bremer'i istiyor
Yeni sezon öncesi stoper hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, İtalyan devi Juventus'un Brezilyalı stoperi Gleison Bremer'e talip oldu. Sarı Kırmızılılar'ın 29 yaşındaki oyuncu için yıllık 8 milyon Euro teklif ettiği öne sürüldü.
Giriş: 22 Temmuz 2026 - 11:03 Güncelleme:
1
Galatasaray, Juventus forması giyen Brezilyalı stoper Gleison Bremer'i transfer etmek için girişimlerini hızlandırdı.
2
İtalyan basınından Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, 29 yaşındaki savunma oyuncusuna yıllık 8 milyon euro net ücret teklif etti.
3
Bremer'in, Premier Lig ve Bayern Münih'ten beklediği somut tekliflerin gelmemesi üzerine Galatasaray'ın önerisini değerlendirmeye aldığı belirtildi.
4
Brezilyalı futbolcunun sözleşmesinde 10 Ağustos'a kadar geçerli 58 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunuyor.
5
Galatasaray'ın bu bedeli ödeyip ödemeyeceği belirsizliğini korurken, yaklaşık 50 milyon euroluk bir teklifin Juventus yönetimini satış konusunda düşünmeye sevk edebileceği kaydedildi.
6
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ