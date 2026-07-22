TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezi'nin temeli atıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 35 bin 300 metrekarelik alanıyla Türkiye'nin en büyük veri merkezlerinden biri olacak TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezi'nin temel atma törenine katıldı.

Türkiye'nin dijital altyapısını güçlendirmek için önemli bir adım daha atıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara Gölbaşı'nda inşa edilecek dev veri merkezinin temel atma törenini gerçekleştirdi. TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezi, hem kapasite hem de teknolojik donanım açısından ülkenin veri depolama altyapısında çığır açacak bir proje olarak öne çıkıyor.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK VERİ MERKEZLERİNDEN OLACAK"

Bakan Uraloğlu, Ankara'da kurulacak TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezi'yle, kritik bilgileri barındıran kurumların tüm veri ve bulut hizmetlerine yönelik ihtiyacının yerli yazılımla karşılanacağını belirten Uraloğlu, "Gölbaşı Veri Merkezi, 35 bin 300 metrekarelik dev alanıyla Türkiye'nin en büyük veri merkezlerinden biri olacak" bilgisini paylaştı.

Merkezin, 6 sistem salonu, 2 adet 20'şer kabinlik yüksek performans odası ve 6 bin 300 metrekare beyaz alana sahip olmasının planlandığına dikkati çeken Uraloğlu, tesiste 200 kişi kapasiteli ofis alanının da bulunacağını ifade etti.

YERLİ YAZILIMLA KRİTİK VERİLER GÜVENDE

Uraloğlu, merkezin özellikle kritik bilgileri barındıran kamu kurumlarının veri ve bulut hizmetleri ihtiyacını yerli yazılımlar aracılığıyla karşılayacağını belirtti. Bakan Uraloğlı, "Bu sayede hem veri egemenliği güçlenecek hem de dışa bağımlılık azalacak" ifadelerini kullandı.

2027'DE HİZMETE GİRECEK

Yapımı hızla devam eden TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezi'nin 2027 yılının ilk yarısında tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor. Proje, Türkiye'nin dijital dönüşüm yolculuğunda stratejik bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor.