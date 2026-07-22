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        Haberler Gündem Politika Özgür Özel CHP'ye veda etti, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi

        Özgür Özel CHP'ye veda etti, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi

        CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in dün yaptığı CHP'ye veda ve yeni parti açıklamaları sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi. CHP lideri, "Ayrılanlara yönelik hiçbir olumsuz açıklama yapmayacağız" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu bugün MYK'yı toplayacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 10:20 Güncelleme:
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        Özel CHP'ye veda, Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

        CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada yeni parti için harekete geçtiklerini söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da "Ayrılanlara yönelik hiçbir olumsuz açıklama yapmayacağız" ifadelerini kullandı.

        CHP Grup Başkanı Özgür Özel, dün CHP Grup Toplantısında, "Bugün bu kürsüye her zamankinden farklı duygularla, vakti gelmiş vedanın hüznünü taşıyarak çıktım" derken, "Yeni partimizi milletvekillerimizle ilk adımı atarak kuruyoruz. Teknik işlemlerin ardından milletvekillerimizle birlikte yeni kuracağımız partimizde açık ara farkla TBMM'nin ana muhalefet partisi oluyoruz. Bugün bu kürsüye CHP'nin kürsüsüne veda ederken, ana muhalefet grup kürsüsünü asla bırakmıyoruz Ana muhalefet kürsüsüne veda etmenin iktidar kürsüsüne varmanın da gününü sayıyoruz" dedi.

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        İLK İSTİFA GELDİ

        CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Bakan, "Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettim. Partiyi yalnızca ismen ve binalarıyla işgal edenlere terk edip, yeni partimizde Özgür Özel liderliğinde iktidara yürüyoruz" dedi.

        ÖZEL İL BAŞKANLARIYLA GÖRÜŞTÜ

        CHP Grup Başkanı Özel, partisinin 52'si görevden alınmış 74 il başkanıyla gerçekleştirdiği toplantının ardından, "Bugüne kadar onlar bizi hiç yanıltmadılar, hiç yalnız bırakmadılar. Bugün de müthiş bir duruş gösteriyorlar. Son derece keyifli bir toplantıdan sonra hep birlikte iktidara yürümek üzere illerimize dağılıyoruz" diye konuştu.

        KILIÇDAROĞLU'NDAN İLK DEĞERLENDİRME

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu akşam saatlerinde milletvekilleriyle bir araya geldi.

        Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın edindiği bilgiye göre, Kılıçdaroğlu, “Bundan sonra hedefimiz iktidardır. Muhalefete muhalefet etmeyeceğiz. İktidar yönelik eleştirilerimizi yapacağız. Ayrılanlara yönelik hiçbir olumsuz açıklama yapmayacağız. Onlar zamanında yol arkadaşımızdı. Hiçbir milletvekilini, yol arkadaşımızı 'şerefsiz' gibi ithamlar altında bırakmayacağız. Biz programımızı anlatacağız" ifadelerini kullandı.

        KILIÇDAROĞLU MYK'YI TOPLUYOR

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün saat 14.00'te Parti Genel Merkezi'nde MYK toplantısına başkanlık edecek. Toplantıda bazı il başkanlarının görevden alınabileceği bilgisi ileri sürüldü.

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