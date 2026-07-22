Macaristan'ın satranç efsanesi Judit Polgar, Başbakan Peter Magyar'ın kendisini cumhurbaşkanlığına aday göstermeyi planladığını açıklamasından bir gün sonra, bu görevi kabul etmeyeceğini duyurdu.

Magyar, pazartesi günü Polgar ile bu konuyu görüşeceğini söylemişti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin birliğe, huzura ve tüm Macarların gurur duyabileceği bir cumhurbaşkanına ihtiyacı var. Judit Polgar'ın adı onlarca yıldır yetenek ve azimle özdeşleşmiş durumda" ifadelerini kullanmıştı.

49 yaşındaki Polgar ise daha sonra Facebook'tan yaptığı açıklamada, bu tekliften dolayı minnettar olduğunu belirterek, "Bölünmüş bir ulusu birleştirme gibi tarihi bir sorumluluğu üstlenecek kadar içimde yeterli gücü hissetmiyorum. Bu nedenle bu talebi kabul edemiyorum" dedi.

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DÜNYA SIRALAMASINDA İLK 10'A GİREN TEK KADIN

Şubat ayında gösterime giren Queen of Chess belgeseline de konu olan Polgar, erkeklerin ağırlıkta olduğu satranç dünyasında dünya sıralamasında ilk 10'a girmeyi başaran tek kadın sporcu olma özelliğini taşıyor.

Ayrıca 2700 Elo puanını aşan tek kadın satranç oyuncusu olan Polgar, birçok kişi tarafından "süper büyükusta" eşiği olarak kabul edilen bu seviyeye ulaşan ilk ve tek kadın unvanını da elinde bulunduruyor.

Bu gelişmeler, nisan ayında yapılan seçimleri kazanan Peter Magyar ile eski Başbakan Viktor Orban döneminde göreve getirilen Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok arasında aylardır süren siyasi gerilimin ardından geldi.

Magyar, ezici seçim zaferinin ardından Sulyok'u defalarca istifaya çağırmış, onu "kukla" olmakla suçlamış ve Orban'ın sağcı, milliyetçi Fidesz Partisi'nin demokratik kurumları zayıflatması ve hukuk devletini aşındırmasına karşı ülkeyi savunmadığını öne sürmüştü.

Macaristan Parlamentosu'nda üçte iki çoğunluğa sahip olan Magyar'ın merkez sağdaki Tisza Partisi, geçen hafta Sulyok'un görev süresini derhal sona erdiren bir anayasa değişikliğini onayladı. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için Sulyok'un beş gün içinde imzalaması gerekiyordu.

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Sulyok'un yasayı imzalayarak görevini resmen sona erdirmesinin ardından Magyar, yerine Judit Polgar'ı aday göstermeyi önerdi.

25 YIL BOYUNCA DÜNYANIN BİR NUMARALI KADIN SATRANÇ OYUNCUSU OLDU

Birkaç gün içinde 50 yaşına girecek olan Budapeşte doğumlu Polgar, 2014 yılında satrancı bırakana kadar 25 yıl boyunca dünyanın bir numaralı kadın satranç oyuncusu olarak kaldı. Henüz 15 yaşındayken büyükusta unvanını kazanarak, 1958'de Bobby Fischer tarafından kırılan rekoru geride bırakarak dünyanın en genç büyükustası olmuştu.

Polgar, 2002 yılında Garry Kasparov da dahil olmak üzere birçok erkek dünya şampiyonunu mağlup etmeyi başardı.