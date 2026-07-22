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        Haberler Sağlık Okullara ruh sağlığı taraması geliyor

        Okullara ruh sağlığı taraması geliyor

        Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Erdoğan Öz, "4,7,9 ve 11. sınıflarda anket temelli risk taraması yapılacaktır. Bu tarama öğrenci, veli ve öğretmenlere yapılacaktır. Risk düzeyine göre sağlıklı hayat merkezi, aile hekimi veya hastaneye yönlendirme yapılacak" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 09:37 Güncelleme:
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        Okullara ruh sağlığı taraması geliyor

        Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda meydana gelen olaylar ile çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları riskler ve olumsuz etkilerin tüm yönleriyle ele alınarak araştırılması, çözüm önerileri geliştirilmesi ve benzer olayların önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu toplandı.

        Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Erdoğan Öz, otizm tarama ve takip programı hakkında bilgi verdi. Tarama yapılan çocuk sayısının 2025 yılında 255 bin iken, bu yıl 14 Temmuz'a kadar bu sayının 924 bine çıktığını söyledi. Öz, "Yönlendirme sonucunda otizm 224'ten 476'ya, yönlendirme sonucunda diğer tanı alan çocuk sayısı da 437'den 860'a yükselmiştir" dedi.

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        Okullarda Davranışsal Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi Çalıştay'ı yapıldığını aktaran Öz, o çalıştayın sonucunda bir tarama gerekliliğinin ortaya çıktığını kaydetti.

        "RUHSAL BOZUKLUKLARIN YARISI 14 YAŞINDAN ÖNCE BAŞLIYOR"

        Ruhsal bozuklukların yarısının 14 yaşından önce başladığını ifade eden Öz, bu yılların okul çağı olduğunun altını çizdi.

        10- 18 yaş grubunda davranışsal risk faktörlerinin okullarda taranması çalışmasına ilişkin de bilgi veren Öz, şu değerlendirmelerde bulundu: "Burada damgalama riski yok. Tüm öğrencilere uygulanacak kısa anketle, çocuklar tanı konulmadan değerlendirilecek. Ruh Sağlığı Eylem Planına göre 2026 yılında damgalama riskini ortadan kaldıracak çalışmalarımızı da ortaya koyacağız. 4, 7, 9 ve 11. sınıflarda anket temelli risk taraması yapılacaktır. Bu tarama öğrenci, veli ve öğretmenlere yapılacaktır. Risk düzeyine göre sağlıklı hayat merkezi, aile hekimi veya hastaneye yönlendirme yapılacak. MEB ve Sağlık Bakanlığı işbirliğinde okul temelli uygulamaya geçilecektir. Taramalarda değerlendirilen risk alanları, genel ruh sağlığı, öfke kontrolü ve dürtüsel davranışlar sorgulanacaktır. Madde ve davranışsal bağımlılık sorgulanacaktır. Akran zorbalığı, zorbalığa uğrama ve zorbalık yapma durumu sorgulanacak. Kendine zarar verme riski sorgulanacak. Sözel, bedensel veya davranışsal istismar durumu sorgulanacak."

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        ÖĞRENCİLERDE RİSK DÜŞÜKSE REHBER ÖĞRETMENLE GÖRÜŞÜLECEK

        Öz, öğrencilerde düşük risk belirlenmesi durumunda okul temelli müdahalenin yapılacağını, rehber öğretmen görüşmelerinin gerçekleşeceğini söyledi.

        Orta risk tespit edilenlerde sağlıklı hayat merkezi, aile hekimine yönlendirme, Milli Eğitim Bakanlığı müdahale programları ve yeniden değerlendirme gerçekleştirileceğini söyleyen Öz, "Çocukta yüksek risk tespit edilirse çocuk ve ergen psikiyatrisine sevk edilecek. Çocukların randevusu da Sağlık Bakanlığımız tarafından alınarak bir gecikmeye mahal verilmeyecektir. 24 saat içinde aile bilgilendirilecek, gerekirse Çocuk Koruma Kanunu kapsamında süreç takip edilecektir" dedi.

        Milletvekillerinin projenin takvimini sorması üzerine Öz, Milli Eğitim Bakanlığı ile görüşmelerin devam ettiğini bildirdi. Öz, "Taramanın dijitalize edilmesi hususu önemli. Burada hem okuldaki öğretmenler tarafından hem öğrenciler hem de veliler tarafından form doldurulacak. Bunun dijitalize edilmesinden sonra MEB ile son aşamasına gelip bu taramayı yapacağız" diye konuştu.

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