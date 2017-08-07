Kanserlilere sanat terapi

Gülpembe Yakın, Denizli’de Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Resim Bölümü’nü 46 yaşında birincilikle bitirdikten sonra yüksek lisansa başlayıp sanat terapi çalışmaya karar verdi. Gazete Habertürk'ten Dudu Karaman'ın haberine göre; 2016 nisan ayında başlayıp kasımda sona ermesi planlanan sanat terapi çalışmalarına aldığı olumlu tepkiler üzerine devam etme kararı veren Yakın, kanser hastaları ile her hafta perşembe günü 13.30-16.30 saatleri arasında Denizli Onkoloji Gönüllüleri Derneği’nde (DENOG) bir araya geliyor. Dernek üyelerinin de bulunduğu çalışmalara, 10 kanser hastası katılıyor. Hastaları duygusal yönden desteklemeyi ve hayata daha fazla tutunmalarını sağlamayı amaçladıklarını ifade eden Yakın, ‘‘Sanatın unsurlarını kullanarak dışavurumu sağlamayı hedefledik. Bazen boya, bazen çamur, bazen müzik hepsini kullandık. Sanatın iyileştirici görevi var. Sanat terapi, doktorun tedavisinin destekçisidir. Can acıtabilir ama farkındalık yaratır’’ diyor.

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