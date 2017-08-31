Peyruze'nin bebeğiyle öldüğü hastaneden istifa eden doktor konuştu

Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 4’üncü çocuğuna 8 aylık hamile 31 yaşındaki Peyruze Pulat, 27 Ağustos’ta fenalaştı ve Cizre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kadın doğum uzmanının bulunmadığı hastanede, 3 çocuğunu sezaryenle dünyaya getiren Peyruze’ye, çocuk doktoru nezaretinde genel cerrah 4’üncü sezaryenle doğum yaptırdı. Doğumda Peyruze ve bebeği hayatını kaybetti. Genç kadının ve bebeğinin “doktorsuzluktan öldüğü” iddiaları ve ihmallerin araştırılması için soruşturma başlatıldı.

Gazete Habertürk'ten Veysi İpek, Cizre Devlet Hastanesi’nden istifa eden doktorlar ve genç kadının eşiyle konuştu. Hastanede görev yapan 6 kadın doğum uzmanından 4’ü, ağustos ayında istifa ederek memleketlerine döndü. 3’ü zorunlu hizmeti tamamlayıp başka bir yere atanmak için istifa etti. Bir diğeri de hastanede göreve başladıktan 2.5 ay sonra yan dal eğitimi için istifa ettiğini belirtti. Zorunlu hizmetini yapan bir doktor da doğum yaparak izne ayrılınca ilçede tek kadın doğumcu Tarık Fincan kaldı. O da 10 günlük bayram iznini Silopi Devlet Hastanesi’ndeki kadın doğum uzmanıyla paylaşıp 26 Ağustos’ta 5 günlük izin için memleketine gitti. Bayram izninden dönüp göreve başlayan Fincan, “Hastanedeyim. 3’ü sezaryen olmak üzere 8 doğum vakası nedeniyle çok yoğunum. Tek doktorum, personel yetersiz, hangi tarafa koşturacağımı şaşırdım” dedi. Cizre’de 2 ay görev yaptıktan sonra memleketi Samsun’da yan dal yapmak için 19 Ağustos’ta istifa eden Sercen Bahadır’ın yerine ataması yapılan kadın doğum uzmanının bayramdan sonra göreve başlayacağı öğrenildi.

‘DOĞUM 3. BASAMAK HASTANEDE OLMALIYDI’

Peyruze Pulat’ın 17 Ağustos’ta en son muayenesini yapan ve 25 Ağustos’ta 500 günlük zorunlu hizmeti bittiği için istifa edip memleketi Kütahya Tavşanlı’ya dönen kadın doğum uzmanı Dr. Osman Karaçin, Habertürk’e yaptığı açıklamada hem genç kadının hamilelik sürecini hem de Cizre’de doktor olmanın zorluklarını anlattı: “Muayeneden sonra hastanın plasente previa (bebeğin eş kısmının doğum kanalının kapatması) tespit ettim. Durumun ciddiyetini anlattıktan sonra, en ufak bir kanamada hastaneye götürülmesi gerektiğini, doğumun 3. basamak (üniversite veya eğitim araştırma) hastanede yapılması gerektiğini belirttim. Doğuma daha vardı, acil bir durum sebebiyle hastaneye götürülmüşler, genel cerrah ve çocuk doktoru nezaretinde sezaryen yapmış. Zaten zor bir vaka ayrıca 4’üncü sezaryen oluşu riski artırıyor. Hastanede her şey yapılmış, ambulans direkt Silopi’ye götürse, orada nöbetçi kadın doğum uzmanı müdahale etseydi, daha yerinde olurdu.”

‘513 GÜN ÇOCUKLARIMI GÖRMEDİM’

Görev süresinin bitmesine rağmen ihtiyaç nedeniyle fazladan çalıştığını belirten Dr. Karaçin, şunları söyledi: “2 çocuğum var ve biri bu yıl okula başlayacak. 513 gün çocuklarımı görmedim. 3 ay hastanede kaldım, soğuk su ile duş alabiliyorduk. Zaten izin yapamıyorduk, doğum oranı Şanlıurfa’dan sonra en fazla Şırnak’ta. Her aile 8-15 arasında çocuk yapıyor. Bakanlı- ğın standardı günde 30 hasta olmasına rağmen 80-100 hasta bakıyordum. Neredeyse günde 7-8 sezaryen ile 25-30 doğum vakası vardı. Görev süresince 600-700 doğum yaptırdım.” Karaçin, bölgede anne ve bebek ölümlerinin önlenmesi için öncelikle Cizre’de kadın doğum hastanesi yapılması gerektiğini belirtti.

BİR YATAKTA 3 ANNE-3 BEBEK

Cizre’de 500 günlük zorunlu hizmeti dolmasına rağmen doktor eksikliğinden 670 gün görev yaptıktan sonra istifa edip memleketi Konya’ya giden Halime Çali de “Her kadın neredeyse 8-10 çocuk doğuruyor. Doğum ünitesi 3 yataklı, bazen bir yatağa 3 kadın-3 bebek sığdırmak durumu ortaya çıkıyordu. Her gün ortalama 100 hastaya bakıp nöbet sonrası poliklinik yapıyorduk. Cizre’de hekimlerin kalması için idari hiçbir şey yapılmıyor” diye konuştu.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Hastanede kadın doğum uzmanı bulunmadığı için 4’üncü çocuğuna hamile olan eşi Peyruze ve bebeğini kaybettiğini belirten Hüsnü Pulat’ın (29) suç duyurusu üzerine, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Biri engelli 3 çocuğuyla kalan Hüsnü Pulat, aynı zamanda kuzeni olan eşini nefes darlığı şikâyetiyle hastaneye götürdüğünü, acil serviste müdahale edilip Silopi ve Şırnak’ın arandığını, olumsuz yanıt alındığını söyledi. Pulat, “Doktorlar, sezaryenle ameliyat etmişler. Eşimin kalbinin durduğunu, kurtaramadıklarını, 1 saat sonra bebeğin de ölüm haberini verdiler” dedi.

Cizrede Bebek Öldü