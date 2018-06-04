Sakarya’nın en eski tarihi eserlerinden, Ayasofya ile aynı yaştaki Justinianus Köprüsü, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne girmeyi başardı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Türkiye’den yalnızca 78 eserin bulunduğu listede, 1500 yıldır ayakta duran tarihi Justinianus Köprüsü de yer aldı. Köprünün UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne dahil edilebilmesi için uzun soluklu bir çalışma ortaya koyduklarını belirten Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, aralık ayında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan restorasyon çalışmalarının belediyenin girişimleri sonucunda gerçekleştiğini ifade etti.

‘HEDEFE BİR ADIM DAHA YAKLAŞTIK’

Başkan Alemdar, “1500 yıllık tarihi yolculuğun hikâyesini belgesel haline getirerek, buradaki manevi değeri evrensel bir dilde anlatmaya da çalıştık. Birçok tarihi olaya şahitlik eden Justinianus Köprüsü’nü tekrar insanlığa kazandırarak, gelecek nesillerimize aktarmak istiyoruz. Bunun aşamalarından biri olan geçici listeye girmekle de hedefimize bir adım daha yaklaşmış bulunmaktayız. İnşallah ülkemiz adına güzel bir başarıya imza atacağız” diye konuştu.

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