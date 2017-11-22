Samsung'un katlanabilir akıllı telefonu ortaya çıktı

Galaxy X ismini taşıyacağı düşünülen akıllı telefonun detayları, Samsung’un Kore web sitesinde açılan bir destek sayfasıyla ortaya çıktı.

İlk olarak Hollandalı Mobiel Kopen isimli web sitesi tarafından fark edilen destek sayfası, cihazın model numarasının ‘SM-G888N0’ olduğunu belirtiyor. Sonundaki ‘N0’ ibaresi ise telefonun yalnızca Güney Kore’de satışa çıkacağı anlamına geliyor.

Samsung’un önümüzdeki ocak ayında düzenlenecek CES fuarında yeni akıllı telefonu Galaxy S9’u tanıtması bekleniyor ve söylentiler bu etkinlikte Galaxy X’un da ilk kez görücüye çıkacağı yönünde.

ÇİZİMLERİ DE ORTAYA ÇIKMIŞTI

Samsung, geçtiğimiz ay aynı model ismiyle Kore Fikri Mülkiyet Ofisi’ne akıllı telefona ait olacağını belirttiği tasarımın çizimleri göndermişti.

Çizimlere bakılırsa, Galaxy X adıyla anılan gizemli telefon kapaklı bir telefonun tasarımına sahip olacak ve iki farklı ekranı bulunacak. Bu ekranlardan birisinin esnek olacağı belirtiliyor.

Güney Koreli şirketin böyle bir telefon satışa sunması uzun süredir bekleniyor. Bu yılın başında Samsung’un mobil departmanından sorumlu başkanı Koh Dong-jin, Samsung’un 2018 yılında esnek ekranlı bir akıllı telefon satışa sunabileceğini açıklamıştı.

Yılın başında cihazın üretilmesi için bazı problemlerin aşılması gerektiğini açıklayan Samsung, bu problemlerin kesin çözülmesinin ardından telefonu üretmek istiyor. Öyle ki Koh Dong-jin, Samsung Galaxy Note 8’in tanıtım toplantısında “hedefimiz önümüzdeki yıl” demişti.

Samsung geçtiğimiz yıl katlanabilir OLED ekrana sahip bir başka mobil cihaz için patent başvurusunda bulunmuştu. The Korea Herald başvurudan bir süre sonra Samsung’un 7 inç tablete dönüşebilen bir akıllı telefon yapmak üzerinde çalıştığını yazmıştı.

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