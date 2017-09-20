Serviste yanlış kişi uzaklaştırılacak

Habertürk’ün konuğu olan Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, okul servisleriyle ilgili Ulaştırma, İçişleri ve Milli Eğitim bakanlıklarının yaptığı çalışmaya değinerek, üç bakanlığın çalışmaları sonrasında bir yönetmeliğin yayımlanacağını söyledi.
Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre Arslan, "Yönetmelik yeterli görünüyor ancak yasal düzenleme gerekiyorsa hızlı şekilde yaparız. En önemli yaptırım kurallara uymayan kişi veya kuruluşu sektörden men etmek ya da uzaklaştırmak. Yanlış kişi çalıştırılmaması ve eksik işlem yapılmaması çok önemli. Hiç kimse ‘Böyle idare eder, bir şey olmaz’ demesin. Hafta sonuna kadar çalışmaları bitireceğiz" dedi.
ZABITA DA DENETLEYECEK
Arslan, polis, jandarma ve zabıtanın servisleri çok daha sıkı ve yoğun olarak denetlemesinin önemine işaret ederek, "Denetleme o kadar çok olmalı ki araya yanlış insanlar giremesin. Çocuk istismarı ya da uyuşturucu ile ilgili kişi affa uğramış olsa da servis şoförlüğü yapamaz. Ne yazık ki geçen örnekte gördük. Kolluk kuvvetleri ve valilikle görüşülüyor. Denetimin sağlıklı olması adına sahada ne gibi sıkıntı ve eksikler var tespit edilecek. Çok yoğun bir mesai harcanıyor" dedi.
Bakan Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Milli Eğitim, İçişleri ve Ulaştırma bakanlıkları aynı sorumluluğun altına girecek. Bu bakanlıkların birbirlerinin ne yaptıklarını bilmesi gerekiyor. Ulaştırma Bakanlığı olarak iyi bir yönetmelik çıkarmıştık ama araç şoförleri gerekli donanıma sahip değilse İçişleri Bakanlığı istediği kadar denetlesin. Milli Eğitim Bakanlığı’nın da okul müdürleriyle irtibatta olup ne yapacaklarını, neyi takip edeceklerini bilmesi lazım. Çalışmamızın özünde bu var."
YETKİLER İSTİSMAR EDİLİYOR
Okul servisi sektörünün ciddi ekonomik büyüklüğe sahip olduğunu belirten Arslan, ortada milyarlarca liralık bir pastanın bulunduğunu söyledi. Sistemi kolaylaştırmak istediklerini ancak bunun istismar edildiğini kaydeden Arslan, "Geçmişte yetkiler verildi. Okul aile birliği, velileri bu işe karıştırmadan, ‘Biz istediğimizle anlaşalım’ dedi. Buradaki amacımız velileri korumaktı. Veliler, yönetmeliğin şartlarına uygun servislerle anlaşsınlar düşüncesi vardı. Şoför ve hostes başta olmak üzere, kurallara uyulduğu takdirde sorun olmaz" diye konuştu.
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