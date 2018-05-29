Siirt’te 88’i tutuklu, 332 sanığın yargılandığı FETÖ/PDY davasının karar duruşması yapıldı. 2’nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanıkların avukatları hazır bulundu.

İHA'nın haberine göre mahkeme, terör örgütünün askeri mahrem sorumlusu olduğu belirlenen eski Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Akbulak, eski 3. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Şimşek, eski Tugay Komutan Yardımcısı Albay Alican Erkiletlioğlu, eski Eruh 2. Komando Tabur Komutanı Yarbay İsmet Çehreli, eski Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığı Tabur Komutanı kurmay Yarbay Coşkun Kargın ve eski öğretmen Oğuzhan Tezcan'a ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi. Eski İl Jandarma Komutan Vekili Albay Necati Metin, eski Jandarma İstihbarat Şube Müdürü Ahmet Keleş, eski Lojistik Şube Müdürü Yüzbaşı Erdem Barışık, eski Kurmay Binbaşı Ertuğrul Çizmaz ile eski Harekat ve Eğitim Şube Müdürü Yüzbaşı Serdar Hacısalihoğlu da müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

70 sanığa da 12 yıl 6 aydan 15 yıla kadar değişen hapis cezaları verildi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER