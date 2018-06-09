Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro ekipleri, kredi kartıyla tefecilik yaptıkları belirlenen kişileri takibe aldı. Yaklaşık 8 aylık teknik takibin ardından, önceki gün İstanbul ve Diyarbakır olmak üzere 2 merkezden yönetilen suç şebekesine 8 ilde eşzamanlı operasyon düzenlendi. Gazete Habertürk'ten Mehmet Kayahan'ın haberine göre Diyarbakır, İstanbul, Ankara, Adana, Gaziantep, Mersin, Aydın ve Şırnak’ta gerçekleştirilen operasyonda, 33 kişi gözaltına alındı. Üçüncü şahıslar üzerine kurulan paravan şirket aracılığıyla örtülü bir şekilde tefecilik faaliyetlerinde bulundukları öne sürülen zanlılar arasında, İstanbul’da bir bankanın şube müdürü Ş.E. ile banka çalışanı M.H.’nin de bulunduğu belirtildi. Şüphelilerin adreslerinde bulunan 26 POS cihazı, sanal POS için kullanılan 3 bilgisayar, yüzlerce kredi kartı ve 150 bin TL’ye el konuldu. POS tefeciliği yapıldığı tespit edilen 10 işyeri,mühürlenerek kapatıldı.

PARAVAN ŞİRKET KURDULAR

Suç örgütü üyelerinin, bazı kişilerden iş vaadiyle kandırıp aldıkları belgelerle kendilerinden habersiz olarak adlarına şirket kurdukları, bazı kişiler adına ise maaş karşılığında şirket açıldığı ortaya çıktı. Şebeke üyelerinin bu yöntemlerle kurduğu yaklaşık 100 şirketin kendi aralarında ticaret yapıyor gibi gösterilip naylon faturalar kesildiği kaydedildi. Yapılan incelemelerde, şebekenin, açılan şirketler için İstanbul’da bankalardan aldığı POS cihazlarını diğer illerdeki üyelerine gönderdiği belirlendi.

TAPULARA EL KONULUYOR

Şebekenin, zor durumda olan kişilerin kredi kartı borçlarını ödediği, bunun karşılığında tapularına el koyduğu öğrenildi. Ayrıca kapanan kredi kartlarına ödeme yapıp açılmasını sağladığı, ardından parayı geri çektiği ve kart sahibinden bu işlem için para aldığı ifade edildi. Şebekenin internet üzerinden yapılan alışverişlerde de bazı sitelerle anlaşarak POS tefeciliği yaptığı öne sürüldü. Şebekenin bu yöntemlerle yaklaşık 2.5 yılda 1 milyar TL’lik haksız kazanç sağladığı dile getirildi. Bu paraya el konulması için çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi. Soruşturma sürerken, 4 kişinin arandığı kaydedildi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER