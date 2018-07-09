CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, yeni atanacak Milli Eğitim Bakanına, "Çocuklarımızın ve ailelerinin üzerindeki karabasanı kaldırın. Bırakın isteyen çocuğumuz istediği okulu tercih etsin. Aileler çocuklarının geleceğine ilişkin kararı kendileri özgürce versin." çağrısında bulundu.

Kaya, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin eğitimde bir arpa boyu yol alamadığını, eğitim sisteminin yazboz tahtasına döndüğünü savundu.

AK Parti'nin 16 yılda 6 Milli Eğitim Bakanı değiştirdiğini, her yeni bakanla eğitim sisteminin yeniden değiştiğini belirten Kaya, yapılan değişikliklerin en iyi eğitim sistemini kurma heyecanıyla yapılmadığını öne sürdü.

Kaya, şöyle devam etti:

"Cumhuriyetimizle hesaplaşmak isteyenlerin, eğitim sistemimizi bilinçli ve planlı bir operasyonla felç ettiğinin farkındayız. Bu hedef doğrultusunda stratejik planlama yapılmadan, uzman görüşü alınmadan, bir anda, bir gecede, birilerinin kurduğu tek bir cümleyle eğitim sisteminde köklü değişikliklere gidildi. Bütün bunları yaparken, çocuklarımıza hiç acımadılar, adeta birer kobay olarak kullandılar."

Ailelerin baskı altında, emrivakiyle çocuklarını istemedikleri liselere göndermek istemediğini aktaran Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "Huzurlu bir Türkiye için geleceğimiz olan çocuklarımızın eğitimiyle ilgili bir adım atın. ODTÜ öğrencilerine baskıdan vazgeçin, gözaltındaki öğrencileri derhal serbest bırakın. Türkiye'nin göz bebeği, bilim yuvası, akıl dolu espriler yapma yeteneğine sahip, en zeki öğrencilerini barındıran ODTÜ ile uğraşmayın. Eğitim alanında uzman, liyakat sahibi bir kişiyi Milli Eğitim Bakanı yapın." diye seslendi.

Kaya, yeni atanacak Milli Eğitim Bakanına da "Çocuklarımızın ve ailelerinin üzerindeki karabasanı kaldırın. Bırakın isteyen çocuğumuz istediği okulu tercih etsin. Aileler çocuklarının geleceğine ilişkin kararı kendileri özgürce versin. İsteyen imam hatip lisesine, isteyen meslek lisesine, isteyen fen lisesine, isteyen sosyal bilimler lisesine gitsin." çağrısında bulundu.