CHP Merkez Yürütme Kurulu'ndan (MYK), olağanüstü kurultay yönünde karar çıkmaması, İzmir'de Muharrem İnce taraftarlarını harekete geçirdi. Kurultay isteyen delegeler, gelecek haftadan itibaren imza vermeye başlayacak.
CHP İzmir'de imza toplama işleminin gelecek hafta içerisinde başlaması bekleniyor. Genel başkan seçimli olağanüstü kurultay için 634 imza gerekiyor. Kurultay için çalışma başlatan partililer, ilk imzayı verdikleri andan itibaren 15 gün içerisinde 634 imzaya ulaşmak zorunda. İzmir'de değişimden yana olduklarını belirten partililerden CHP Bornova İlçe eski Başkanı Nevzat Kavalar, gelecek hafta içerisinde imza toplamaya başlayacaklarını söyledi. Son yapılan CHP İzmir İl Kongresi'nde 52 kurultay delegesi seçildi. Parti Meclis Üyesi Erdal Aksünger ve CHP'nin 14 milletvekili de yine partinin doğal delegelerinden. İzmir'de 35 delegenin olağanüstü kurultay için imza vereceğini düşündüğünü söyleyen Nevzat Kavalar, çalışmalara başladıklarını belirtti.
İMZALAR NOTERDEN VERİLECEK
CHP Genel Merkezi tarafından alınan karara göre, delegeler yalnızca kağıda imza atarak olağanüstü kurultay isteyemeyecek. Kurultay isteyenlerin imzaları, noter onaylı olacak. İzmir'de çalışmalara öncülük eden isimlerden olan Nevzat Kavalar, "Kurultay delegesi arkadaşlar ile görüşeceğiz, gerekirse çağıracağız. Eğer topluca imza vermemiz gerekirse öyle yapacağız ya da bulundukları yerde notere giderek imza verebilecekler. Daha sonra biz bu imzaları genel merkeze götürüp vereceğiz" dedi.
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