Adana'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Ramazan Çalışkan'ın (82) cenazesi memleketi Tarsus'a getirildi.

Evli ve 3 çocuk babası olan Çalışkan, Tarsus Şehir Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Törene Mersin Valisi Ali İhsan Su ve Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal ile protokol üyeleri ve aile yakınları katıldı.

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