Spor Toto 1. Lig'de Çaykur Rizespor'a 5-1 mağlup olan Gaziantepspor'un küme düşmesi kesinleşti.

Spor Toto 1. Lig'in 26. maç gününde zor günler geçiren Gaziantepspor, lider Çaykur Rizespor'un konuğu oldu. Ekonomik olarak sıkıntılı günler geçiren Gaziantepspor, maçın 10. dakikasında Lincoln'ün golüyle 1-0 geriye düştü.

Ev sahibi ekip, 32. dakikada Oğulcan Çağlayan, farkı 2'ye çıkardı ve maçın ilk yarısı bu sonuçla tamamlandı.

Konuk ekip ikinci yarıya hızlı başladı ve 47. dakikada Erdal Özdemir'le farkı 1'e indirdi.

Dakikalar 71'e geldiğinde Lincoln bir kez daha sahne aldı ve skoru 3-1'e getiren golü attı. Çaykur Rizespor, sadece 3 dakika sonra Samu ile farkı 3'e çıkardı.

Mücadelenin 87. dakikası oynanırken Lincoln bir gol daha buldu ve hat-trick yaptı. Çaykur Rizespor bu sonuçla puanını 49'a yükseltirken ligin son sırasına demir atan Gaziantepspor, 4 puanda kaldı ve matematiksel olarak kümede kalma şansını yitirdi.

2018'E KÖTÜ BAŞLAMIŞLARDI

49 yıl önce dönemin belediye başkanı Abdulkadir Batur başkanlığında 58 kurucu üyeyle kurulan kulübün 110 milyondan fazla borcu olduğu açıklanmıştı. Kulüpten, 2017'nin sonunda yapılan açıklama ise kafaları karıştırmıştı. Kulüp başkanı Huzeyfe Durmaz, maddi kaynak olmadığı için çalışanlar ve futbolcuların antrenman ile maçlara çıkmayacağını açıklamıştı.

Yeni yıl mesajı ile kulübün faaliyetlerini durdurulacağını duyuran Gaziantepspor'da, kulübün anahtarının Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya'ya teslim edileceği açıklanmıştı.

Gaziantepspor'da yönetici, futbolcular ve taraftarlar, 2018'in henüz başında 2 Ocak'ta 15 temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanarak siyah-beyazlı kulübe destek çağrısında bulunmuştu. Burada konuşan Durmaz, "Gaziantepspor kapanıyor" şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Gaziantepspor ile kenti bir araya getirerek sıkıntılı süreci aşmak istediklerini anlatan Durmaz, kulübü büyük bir borçla devraldıklarını, yönetim olarak tek başlarına bu yükün altından kalkmalarının mümkün olmadığını dile getirdi.

Kulübü kapatmak gibi bir düşüncelerinin olmadığını aktaran Durmaz, "Ancak maddi ve manevi desteğe ihtiyacımız var. Şehrin önde gelenlerine sesimizi duyurmak istiyoruz. Amacımız Gaziantepspor'u yaşatmaktır. Gaziantepspor'u kapatmayacağız. Esnafın da sesini duyduk, en kısa sürede bir hesap açıp takıma yardım kampanyası düzenleyeceğiz." diye konuştu.