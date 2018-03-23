Ses sanatçısı Onur Akay, Tuğba Özay'ın şarkılarının bestecisi genç sanatçı Göksel Sönmezocak’ın, hayatını kaybettiğini duyurdu.

Acı haberi Twitter adresinden duyuran ünlü sanatçı Onur Akay, ünlü isimler tarafından besteleri okunan sanatçı Göksel Sönmezocak’ın, amansız bir hastalık nedeni ile hayatını kaybettiğini duyurdu.

Akay, “Sanatçı arkadaşımız Göksel Sönmezocak’ı, amansız bir hastalık neticesinde, çoklu organ yetmezliğinden bugün sabaha karşı kaybettik. Tuğba Özay’ın çok sayıda şarkısının bestecisi olan Göksel'in cenazesi, bugün Karacaahmet Şakirin Camii'nden, ikindi namazından sonra uğurlanacak.” ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda ses sanatçılığı ve müzik öğretmenliği de yapan Göksel Sönmezocak’ın, çok sayıda bestesi ünlü isimler tarafından okunmuştur. Tuğba Özay’ın Hoşçakal Bayım, Yargısız İnfaz, İnançsız Aşklar, Maske, Tatil gibi çok sayıda şarkısının da bestecisidir.