Son dakika! Mersin'de üniversiteli Zelal Topçul'u minibüsten kaçırdılar! O anlar kamerada

Mersin Üniversitesi hemşirelik bölümünde okuyan Zelal Topçul, minibüsten herkesin gözü önünde kaçırıldı. Zelal Topçul'u kolundan tutarak kaçıranların akrabaları olduğu belirlendi.

Bindiği minibüsten yolcuların gözü önünde kaçırılan Zelal Topçul'un yakınları, 20 yaşındaki genç kızı kaçıran akrabasının daha önce genç kızla evlenmek istediğini, Zelal Topçul'un ise kabul etmediğini söyledi.

NTV'nin haberine göre, polis, genç kızı kaçıran şüphelileri yakalamak için harekete geçerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



MİNİBÜSTEN KAÇIRILMA ANI KAMERADA

Zelal'in ailesi de kızlarını görenlerin polisi aramasını istedi. Zelal Topçu'nun kaçırılma anı ise kameralara yansıdı.

ZELAL TOPÇUL'U MİNİBÜSTEN KAÇIRANLARIN KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Zelal Topçul'un babası Yusuf Topçul, katıldığı bir televizyon programında kızını kaçıran kişinin amcasının çocuklarının çocukları olduğunu, olaydan sonra hiçbir şey olmamış gibi seraların içine girdiğini ve olayı inkar ettikten sonra kayıplara karıştığını ileri sürdü.



ZELAL'İ KAÇIRANLARIN BAĞIMLI OLDUĞU İDDİASI

Baba Topçul, kızını kaçıranların bağımlı olduğu için toplumdan dışlandığını, şahısların telefonlarını kapatmasına rağmen ailesinin kendilerine tehdit mesajları gönderdiğini iddia etti.

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