Afrin operasyonu öncesinde Türkiye-Suriye sınırda hareketlilik devam ediyor. TSK'nın 10 tankı Afrin'in karşısındaki Hassa bölgesine konuşlandırıldı.
Gazete Habertürk'ten Çetiner Çetin'in aktardığına göre, tank sevkiyatı gün boyu sürecek. 72 saat önce Hassa'nın karşısında bulunan terör örgütü YPG'ye yönelik topçu atışları yapılmıştı. Yine bugün öğle saatlerinde de Azez bölgesinden Afrin bölgesine topçu atışları yapılmıştı. Tankların Şanlıurfa'daki zırhlı birliklerden geldiği belirtiliyor.
ASKERİ SEVKİYAT SÜRÜYOR
Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinin karşısında bulunan Türkiye tarafına tank ve askeri araç sevkiyatları sürüyor.
Batı ve Doğu illerinden gönderilen, tank, fırtına obüs topları ile askeri araçlar, Suriye sınırında bulunan Kilis ile Hatay sınırına sevk ediliyor. Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan PYD'nın kontrolünde bulunan Afrın ilçesinin karşısında bulunan Kilis ve Hatay bölgelerine Batı ve Doğu illerinden yola, tank, fırtına obüs topları ile askeri araçlar tırlar üzerinde sevk ediliyor.
Türkiye'nin hudut güvenliğini sağlamak ve sınır hattını terör örgütlerinden temizlemek amacıyla olası harekatın konuşulduğu bugünlerde, Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca bir dizi değişikliğe gidildiği Kilis'in Suriye sınırından görülüyor. Sınırın karşı tarafında terör örgütü PYD/PKK mensuplarının kullandığı mevzilerde önceden görülen örgütü simgeleyen bez parçalarının Afrin'e olası harekat öncesi yerinde olmadığı gözlendi.
Yaklaşık 5 ay öncesine kadar 5 Rus bayrağının görülebildiği bölgede şu sıralar sadece bir Rus bayrağının dalgalandığı görüldü. Bölgede daha önce bayrakların asıldığı direklerin ise boş durduğu objektiflere yansıdı. Öte yandan, örgütün işgali altındaki bölgede özellikle tepedeki hakim noktalara betondan gözetleme kulelerinin inşa edildiği görüldü.
Yerel kaynaklar, söz konusu kulelerin yaklaşık 2-3 aylık çalışmalar sonucu inşa edildiği bilgisini verdi. Yer yer mevzilerin de kazıldığı kulelerin çevresinde silahlı kişilerin dolaştığı gözlendi.
Reyhanlı sınırında bulunan Oğulpınar Sınır Karakolu'na konuşlandırılan obüs ve füzelerin namluların ucu Afrin yönüne çevrildi. Karakolun batı tarafında konuşlanan obüsler ve füze rampaların gelecek emirlere göre terör örgütünün mevzilerini bombalayacak.
"TEYAKKUZDA OLUN" TALİMATI
Çok sayıda askeri zırhlı araç, sınır noktasındaki Reyhanlı ilçesinde bulunan Oğulpınar Sınır Karakolu'na konuşlandırıldı. Sınır birliklerine "teyakkuzda olun" talimatı verildi.
Afrin operasyonu kapsamında Hatay'ın sınır ilçeleri Hassa, Kırıkhan ve Reyhanlı'daki birliklere zırhlı askeri araç sevkıyatı devam ederken, askerler elleri tetikte verilecek emirleri bekliyor.
Öte yandan, yeni savunma sistemlerinin alt yapı çalışmaları için karakolda iş makineleri çalışmaya devam ediyor.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: AFRİN OPERASYONU SURİYELİ MUHALİFLERLE BİRLİKTE YAPILACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün grup toplantısının ardından gazetecilerin Afrin'le ilgili sorularını yanıtlamıştı. Afrin operasyonu ile ilgili Erdoğan, Suriyeli muhaliflerin dahil olup olmayacağına ilişkin, "Tabii olacak, beraber. Onlar için veriliyor bu mücadele. Biz onlara, topraklarına sahip çıkmaları için, bu kardeşlerimize orada yardımcı oluyoruz." açıklamasında bulunmuştu.
ABD'YE 'TERÖR ORDUSU' TEPKİSİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amerika 11-12 bin kilometreden gelecek, burada kendisine bir ordu oluşturacak ve adını da ne koyacak? Sınır güvenliği. Neyin sınır güvenliği? Bakın şu anda Suriye'de rejim, "bu bizim için bir tehdit oluşturur diyor" ve kesinlikle böyle bir oluşuma onlar da sıcak bakmıyor." diye konuştu.
SURİYE SINIRINDAKİ VATANDAŞLAR EVLERİNİ TÜRK BAYRAKLARI İLE DONATTI
Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen zırhlı personel taşıyıcıları ve sinyal kesici askeri araçlar Reyhanlı ilçesine ulaştı. İlçeye bağlı Suriye sınırındaki Oğulpınar Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlar evlerini Türk bayraklarıyla donattı.
SİYASİLERİN AFRİN MESAJLARI
TBMM'deki grup toplantılarında siyasilerden de Afrin operasyonu ve bölgedeki gelişmelere ilişkin mesajlar geldi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: Dün Irak'ta oynana oyunu bozduk, Suriye'de oynanan oyunun kalbine hançer sapladık. Kısa süre içinde Afrin ve Münbiç'ten başlayarak Suriye'deki terör yuvalarını da birer birer dağıtacağız. Buna ne müttefikimiz görünüp bizi sırtımızdan vuranlar mani olabilir ne de siyasetçi görünen marjinal terör destekçileri mani olabilir.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Buradan uyarmak bizim namus borcumuzdur. İnsanlık bizim temel onurumuzdur diyorsanız ne PKK'ya ne onun uzantılarına, ne IŞİD'e ne onun uzantılarına silah göndermeyin. Biz Rusya'yı da Amerika'yı da uyarmak zorundayız.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Biz muzaffer bir milletiz. Türk devleti bütün milli güç unsurları ile terörizmi kaynağında imha etmek için harekete geçmelidir. Afrin'e bir şafak vakti girip terör koridorunun yolun kesmek helali hakkımızdır. Afrin temizlenmeli, adi terör kampları, Münbiç'teki terörist üreme alanları yerle bir edilmelidir.
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