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BASKETBOL

Diana Taurasi ve Penny Taylor evlendi

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 21:24:09

  • 1 Diana Taurasi ve Penny Taylor evlendi
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    Bir dönem iki ezeli rakip Fenerbahçe ile Galatasaray'ın kadın basketbol takımında oynayan Diana Taurasi ile Penny Taylor evlendi.

  • 2 Diana Taurasi ve Penny Taylor evlendi
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    Geçen pazar günü ABD'de kıyılan nikah sonrası evlenen çift, bir açıklama yaptı.

  • 3 Diana Taurasi ve Penny Taylor evlendi
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    Taurasi, “Bu bizim için oldukça özeldi. Biz bunu bir sır olarak saklamadık ancak bir mesele olmasını da istemedik” dedi.

  • 4 Diana Taurasi ve Penny Taylor evlendi
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    Taylor ise “Güzel bir gün ve bunun olmasını uzun zamandır istiyorduk. Halkın bize tepki vermeyeceğini düşünüyorum. Mutluyuz ve onların da bu mutluluğu destekleyeceği kanısındayım” diye konuştu.

  • 5 Diana Taurasi ve Penny Taylor evlendi
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    36 yaşındaki Penny, kendisinden bir yaş küçük Diana'yla tanıştıktan sonra eşinden boşanmıştı.

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

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