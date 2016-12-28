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Sezon başında Sunderland ile Hollandalı futbolcunun kiralanması konusunra konusunda el sıkışan ve hatta F.Bahçe’nin alamadığı satın alma opsiyonunu bile alan Siyah-Beyazlılar, oyuncu ile anlaşıp işi sadece imzaya bırakmıştı.