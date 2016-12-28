27 Aralık 2016 Salı, 23:45:59 | Güncelleme: 28 Aralık 2016 Çarşamba, 09:21:16
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Fenerbahçe formasıyla oynadığı futbolla Süper Lig’i sallayan ve Trabzon maçında taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Jeremain Lens, konusunda Beşiktaş büyük pişmanlık yaşıyor.
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Sezon başında Sunderland ile Hollandalı futbolcunun kiralanması konusunra konusunda el sıkışan ve hatta F.Bahçe’nin alamadığı satın alma opsiyonunu bile alan Siyah-Beyazlılar, oyuncu ile anlaşıp işi sadece imzaya bırakmıştı.
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Ancak Samir Nasri’nin gündeme alınmasıyla birlikte Lens’i ikinci plana alan yöneticiler, Nasri’nin işi uzatması son dakikada Sevilla’ya gitmesiyle Lens’i de F.Bahçe’ye kaptırdı...
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TRABZON MAÇINDA DÖKTÜRDÜ İşte o Lens’in bu sezon ortaya koyduğu süper futbol, Beşiktaşlılar’da büyük bir pişmanlığın yaşanmasına neden oldu.
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Özellikle kongre üyeleri, Trabzon-F.Bahçe maçının ardından ardından Siyah-Beyazlı yöneticilerin ve hatta başkan Fikret Orman’ın telefonlarını mesaj yağmuruna tuttu.
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Gönderilen mesajlarda, Lens’in nasıl kaçırıldığına yönelik sitemlerde bulunulurken, “Bir Nasri’nin peşine gittiniz Lens gibi bir futbolcuyu kaçırdınız...
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Adam harika oynuyor. Keşke biz alsaydık” şeklinde ifadeler kullandılar.