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FUTBOL

Beşiktaş'ta Lens patlaması!

27 Aralık 2016 Salı, 23:45:59

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    Fenerbahçe formasıyla oynadığı futbolla Süper Lig’i sallayan ve Trabzon maçında taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Jeremain Lens, konusunda Beşiktaş büyük pişmanlık yaşıyor.

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    Sezon başında Sunderland ile Hollandalı futbolcunun kiralanması konusunra konusunda el sıkışan ve hatta F.Bahçe’nin alamadığı satın alma opsiyonunu bile alan Siyah-Beyazlılar, oyuncu ile anlaşıp işi sadece imzaya bırakmıştı.

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    Ancak Samir Nasri’nin gündeme alınmasıyla birlikte Lens’i ikinci plana alan yöneticiler, Nasri’nin işi uzatması son dakikada Sevilla’ya gitmesiyle Lens’i de F.Bahçe’ye kaptırdı...

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YORUMLAR 5
  • Misafir 10 dakika önce
    Ayrıca renkler de çok yakıştı di mi?
  • Misafir 3 saat önce
    herkes ister fenerbahçe alır
  • Misafir 5 saat önce
    ben fenerbahçeliyim ama lens bjk olsaydı şampıyonlar liginden elenmezdi
  • Misafir 6 saat önce
    farketmez şampiyon yine beşiktaş olacak
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