PFDK'dan Galatasaray'a ceza!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe derbisinde çıkan olaylar nedeniyle Galatasaray'a 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi. Sarı-Kırmızılı ekip, 30. haftadaki Kasımpaşa maçına taraftarından yoksun çıkacak.
Fenerbahçe'ye ise aynı maçta yaşananlardan ötürü toplamda 140 bin TL para cezası kesildi.
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YORUMLAR 12
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Misafir 41 dakika önceFenere gelince tribün kapatma cimboma gelince saha kapatma!!!33
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Misafir 47 dakika önceSANKİ SYİRCİLİ OLSA KAÇ KİŞİ GİDECEKTİ Kİ. FENERE VERİLEN 140 BİN CEZA BUNDAN FAZLA ÇÜNKÜ GS. SATEN O MAÇTA 1000 KİŞİYİ ZOR TOPLARDI. OLAN KASIMPAŞANIN 50 YE YAKIN SEYİRCİSİNE OLDU.120
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Misafir 47 dakika önceDüşene bir de siz vurun !00
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Misafir 50 dakika öncehani seyircisiz mac olmayacaktı. sadece o maca giden taraftarlara kapanacaktı tribün ? 6022 hani maclar seyircisiz oynamasın diye cıkarılmıstı ?30
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Misafir 54 dakika öncefenere daha çok ceza gelmiş gs kasımpaşa maçına 140 binlik bilet satamazdı:)60
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Misafir 48 dakika önceDOĞRU TESPİT.. ART 100
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Misafir 54 dakika öncezaten kimse gitmiyodu odul vermisler bize30
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Misafir 56 dakika öncezaten seyirci gitmiyo ki versen nolur00
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Misafir 56 dakika öncezaten seyircisiz oynuyorlardı ağır ceza olmamış.. şampiyon Beşiktaş00
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Misafir 1 saat önceHer Fenerbahçe maçında olaylar oluyor sonra ceza başka maçta çekiliyor, Olay kimin maçindaysa ceza ertesi sene yine onların maçında çekilmeli. Saygılarımla30
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Misafir 1 saat önceTakımımıza herhangi bir olumsuz etki sağlayacağını zannetmiyorum zaten UltrAslan dan başka gelen yoktu.Takım desen berbat durumda.00
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Misafir 1 saat önceyönetim git artık!00
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