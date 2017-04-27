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PFDK'dan Galatasaray'a ceza!

PFDK, Fenerbahçe maçındaki olaylar nedeniyle Galatasaray'a 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi

27 Nisan 2017 Perşembe, 15:55:19 Güncelleme: 17:04:29

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe derbisinde çıkan olaylar nedeniyle Galatasaray'a 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi. Sarı-Kırmızılı ekip, 30. haftadaki Kasımpaşa maçına taraftarından yoksun çıkacak.

Fenerbahçe'ye ise aynı maçta yaşananlardan ötürü toplamda 140 bin TL para cezası kesildi.

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YORUMLAR 12
  • Misafir 41 dakika önce
    Fenere gelince tribün kapatma cimboma gelince saha kapatma!!!
  • Misafir 47 dakika önce
    SANKİ SYİRCİLİ OLSA KAÇ KİŞİ GİDECEKTİ Kİ. FENERE VERİLEN 140 BİN CEZA BUNDAN FAZLA ÇÜNKÜ GS. SATEN O MAÇTA 1000 KİŞİYİ ZOR TOPLARDI. OLAN KASIMPAŞANIN 50 YE YAKIN SEYİRCİSİNE OLDU.
  • Misafir 47 dakika önce
    Düşene bir de siz vurun !
  • Misafir 50 dakika önce
    hani seyircisiz mac olmayacaktı. sadece o maca giden taraftarlara kapanacaktı tribün ? 6022 hani maclar seyircisiz oynamasın diye cıkarılmıstı ?
  • Misafir 54 dakika önce
    fenere daha çok ceza gelmiş gs kasımpaşa maçına 140 binlik bilet satamazdı:)
  • Misafir 48 dakika önce
    DOĞRU TESPİT.. ART 1
  • Misafir 54 dakika önce
    zaten kimse gitmiyodu odul vermisler bize
  • Misafir 56 dakika önce
    zaten seyirci gitmiyo ki versen nolur
  • Misafir 56 dakika önce
    zaten seyircisiz oynuyorlardı ağır ceza olmamış.. şampiyon Beşiktaş
  • Misafir 1 saat önce
    Her Fenerbahçe maçında olaylar oluyor sonra ceza başka maçta çekiliyor, Olay kimin maçindaysa ceza ertesi sene yine onların maçında çekilmeli. Saygılarımla
  • Misafir 1 saat önce
    Takımımıza herhangi bir olumsuz etki sağlayacağını zannetmiyorum zaten UltrAslan dan başka gelen yoktu.Takım desen berbat durumda.
  • Misafir 1 saat önce
    yönetim git artık!
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