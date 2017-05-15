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Manchester United, Bruma'yı izledi

Manchester United'ın izlemeye geldiği Bruma, Gaziantepspor mücadelesinde bencilleşti

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 01:34:10 Güncelleme: 05:58:26

Yeni yetenekler arayan Manchester United, Türkiye turunda son olarak Bruma’yı yakın takibe aldı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Kırmızı Şeytanlar’ın scout ekibinden Krsto Kilibarda, dün G.Antep’te 23 yaşındaki Portekizli yıldızı izledi. Ancak Kilibarda’nın tribünde olacağının haberini alan Bruma bencil oyunuyla dikkat çekti. Pas vermediği için iki pozisyonda Poldi’nin gazabına uğrayan Bruma, kaleciyle karşı karşıya kaldığı iki fırsatı da harcayıp Tudor’ı kızdırdı. Kilibarda, hazırladığı raporu Jose Mourinho’ya sunacak.

MOURINHO, CHELSEA’YE İSTEMİŞTİ
Terim döneminde G.Saray’a transfer olan Bruma’yı o zaman Chelsea’de olan Mourinho da çok istemişti. Ancak Chelsea’nin önerdiği rakam 6 milyon Euro civarında kalırken, G.Saray 11 milyon Euro ödemiş, Sporting de bu fırsatı kaçırmamıştı. Kilibarda, Başakşehir-G.Birliği maçında Cengiz Ünder’i de izledi.

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