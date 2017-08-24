Vida'yı başkan sökecek

Habertürk Spor'dan Kartal Yiğit'in haberine göre; Beşiktaş’ın devre arası için protokol imzaladığı Dinamo Kiev’in yıldız stoperi Domagoj Vida, Siyah-Beyazlı takıma daha erken katılabilmek için Ukrayna ekibine rest çekti. Başkan igor Surkis’le görüşen hırvat savunmacı, Beşiktaş’a imza attığını ve bu konuda anlayış beklediğini söyledi. Fakat görüşmelerin başından itibaren tutarsız davranışlarıyla dikkat çeken ve Vida ile izinsiz görüşüldüğünü iddia ederek işi inada bindiren Dinamo Kiev Başkanı Surkis, bu kez pes etti. Önceki gün başkan Surkis’le bir araya gelen 27 yaşındaki oyuncu gitmek istediğini yineleyip bu sezonki alacağı olan 1.4 milyon euro’dan vazgeçeceğini ve bonservisinin verilmesini talep etti. Surkis’in ise ocakta bedelsiz gidecek olan Vida’nın bu teklifi karşısında yumuşadığı ve bonservis konusunda kolaylık için söz verdiği öğrenildi. Konuyu Kartal’a aktaran hırvat yıldızda yaşanan gelişme yüzleri güldürürken; başkan Fikret Orman, transferi nokta koymak için kolları sıvadı. Dün Fransa’ya giden Orman, Monaco’da tatil yapan Surkis ile bir araya gelip Vida’yı alacak. Başkan daha sonra bugün kura için bu şehre gelen Erdal Torunoğulları ve ali naibi ile birlikte Beşiktaş’ın rakiplerinin belli olacağı organizasyona katılacak.

İMZA PARASI 2 MİLYON EURO

Kartal, alacaklarına karşılık kontratını isteyen Vida’ya herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek. Beşiktaş, ocak ayına kadar mukavelesi bulunan Dinamarkalı’ya imza parası verecek. tutar tam olarak netleşmese de, 27 yaşındaki yıldıza yaklaşık 2 milyon Euro imza parası ödenecek.