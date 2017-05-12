VakıfBank'ın bileği bükülmüyor

Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nda yarı finale kalmayı önceden garantileyen VakıfBank, üçüncü maçında Japonya'nın Hisamitsu Springs takımını 3-0 mağlup etti.

Japonya'nın Kobe kentinde düzenlenen şampiyonada ilk iki müsabakayı kazanarak liderliğini garantilediği A Grubu'nda mücadele eden VakıfBank, üçüncü maçında ev sahibi Hisamitsu Springs ile karşılaştı.

Rakibi karşısında baştan sona üstün bir performans sergileyen VakıfBank, karşılamanın setlerini 25-17, 25-21 ve 25-22 alarak mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

Grubunda çıktığı 3 maçı da kazanan VakıfBank, B Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan diğer Türk temsilcisi Eczacıbaşı VitrA ile yarın TSİ 09.40'ta yarı finalde mücadele edecek.