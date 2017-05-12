ÖNE ÇIKANLAR
VakıfBank
VOLEYBOL

VakıfBank'ın bileği bükülmüyor

Şampiyonada yarı finale kalmayı önceden garantileyen VakıfBank, üçüncü maçında Japonya temsilcisi Hisamitsu Springs'i 3-0 yendi

12 Mayıs 2017 Cuma, 14:28:39 Güncelleme: 14:31:50

Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nda yarı finale kalmayı önceden garantileyen VakıfBank, üçüncü maçında Japonya'nın Hisamitsu Springs takımını 3-0 mağlup etti.

Japonya'nın Kobe kentinde düzenlenen şampiyonada ilk iki müsabakayı kazanarak liderliğini garantilediği A Grubu'nda mücadele eden VakıfBank, üçüncü maçında ev sahibi Hisamitsu Springs ile karşılaştı.

Rakibi karşısında baştan sona üstün bir performans sergileyen VakıfBank, karşılamanın setlerini 25-17, 25-21 ve 25-22 alarak mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

Grubunda çıktığı 3 maçı da kazanan VakıfBank, B Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan diğer Türk temsilcisi Eczacıbaşı VitrA ile yarın TSİ 09.40'ta yarı finalde mücadele edecek.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Günün transfer iddiaları (12.05.2017)
FUTBOL

Dünyaca ünlü golcü Süper Lig'e geliyor!
Avrupa Ligi yarı final rövanş maçları
FUTBOL

Mourinho o ismi ağlattı!
Teknik direktörlerin futbolculuk dönemleri...
FUTBOL

Ne yaptın Ümit Özat!
Futbolcuların otomobilleri
FUTBOL

Milyonluk oyuncağı ile şov yaptı!