Turhal' daki cinayetin zanlısı: Namusumu temizledim

Tokat'ın Turhal İlçesi'nde 26 yaşındaki Dursuniye Tunç'u bıçaklayıp ateşe vererek öldürdüğü, 50 yaşındaki Gülcihan Köçer'i de yaraladıktan sonra evi ateşe verip kaçtığı iddiasıyla gözaltına alınan İ.D. adliyeye sevk edildi. İ.D., adliyeye çıkarılırken, "Namusumu temizledim" dedi.
DHA'nın haberine göre olay, dün öğle saatlerinde ilçe merkezindeki 2 katlı müstakil bir evde meydana geldi. İddiaya göre İ.D., ağabeyi A.D.'nin eski eşi olan Dursuniye Tunç'un yaşadığı eve geldi. İ.D. girdiği evde, Dursuniye Tunç ile onun nikahsız yaşadığı, ancak işlediği bir suç nedeniyle cezaevinde bulunan Engin Köçer'in annesi Gülcihan Köçer'e bıçakla saldırdı. Saldırgan daha sonra yaralılardan Dursuniye Tunç'un üzerine ve eve benzin döküp, ateşe vererek kaçtı.
"NAMUSUMU TEMİZLEDİM"
Yaralanan Gülcihan Köçer, Dursuniye Tunç'u üst kattan sürükleyerek binanın dışına çıkarıp, yardım istedi. Yardıma koşan komşuları da eve girip, Dursuniye Tunç'un 4 aylık kız bebeğini kurtardı. Yaralı dışarı çıkarılan Dursuniye Tunç, olay yerinde ölürken Gülcihan Köçer ve 4 aylık bebek ise ambulansla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda bir kişinin evden kaçarken görülmesi üzerine araştırma başlatıldı. Araştırmalar doğrultusunda İ.D. ilçe merkezinde gözaltına alındı. İlk ifadesinde cinayeti kabul etmeyen İ.D., sonrasında itirafta bulundu. Turhal İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen İ.D. polis eşliğinde götürülürken basın mensuplarının 'Neden yaptınız' sorusu üzerine "Namusumu temizledim" sözleriyle karşılık verdi. Şüphelinin polise verdiği ifadede Dursuniye Tunç'u ağabeyi A.D.'yi terk edip E.K. ile birlikte yaşamaya başlaması nedeni ile öldürdüğünü söylediği ifade edildi.
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