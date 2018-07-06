İsveç'te yaşayan Türk akademisyen Umut Özkırımlı'nın 5.5 yaşındaki oğlu Luca Can, yaklaşık 4.5 yıldır mücadele ettiği sinir sistemi kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi. Habertürk'ün ‘Küçük savaşçı Luca'yı Yaşatalım' başlığıyla yardım kampanyası başlatıp sesini duyurduğu Luca Can önceki gün hastalığa yenik düştü.

Habertürk Haber Merkezi'nden Öznur Karslı'nın haberine göre acı haberi baba Umut Özkırımlı dün Twitter üzerinden duyurdu. Kırımlı, 18 Mart 2013'te dünyaya gelen oğlu Luca Can'ın fotoğrafının altına ölüm tarihini de not düştü. Luca Can'a, 11 aylıkken diş için doktora götürüldüğünde sinir sistemi kanseri teşhisi konulmuş, tümör kısa sürede vücuduna yayılmıştı.

UMUTLAR AŞI TEDAVİSİNDEYDİ

Yüzde 10 yaşama şansı verilen Luca Can, ABD'de geliştirilme aşamasındaki aşı tedavisine başlamıştı. Luca Can için yüzde 80 yaşama şansı vadeden aşı tedavisi için gereken 250 bin dolar Habertürk'ün de dahil olduğu "Küçük savaşçı Luca Can'ı yaşatalım" kampanyasıyla yurtiçi ve yurtdışında kısa sürede toplanmıştı.