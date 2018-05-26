Doğal sit alanı olarak koruma altına alınan Türkiye’nin “Maldivler’i” olarak anılan Burdur’un Salda Gölü kıyısındaki alanda binlerce çadırın kurulacağı duyurulan festival, 29-30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.



Teoman, Hayko Cepkin, Selda Bağcan, Yeni Türkü ve Manuş Baba gibi ünlü şarkıcı ve grupların konser vereceği festivalin biletleri, “Çadırını Kur, Özgürlüğü Yakala” sloganıyla satışa sunuldu.

Ancak bembeyaz kumsalları ve turkuaz sularıyla gerçek bir yeryüzü cennetini andıran Salda Gölü’nün bu kadar kalabalığı kaldıramayacağını düşünenler, festivale tepki gösteriyor.

Festivalin destekçilerinden biri olan Yeşilova Belediye Başkanı Nuri Özbek ise ilçenin tanıtımının amaçlandığını savunuyor.

3 gün sürecek festivalin esnaf için de gelir kapısı olacağını dile getiren Özbek, “Ben iyi bir şey olacağını düşünüyorum” dedi.

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