Ordu'nun Ünye ilçesinde, uzun yıllardan beri Ünyespor'un masörlüğünü yapan 55 yaşındaki Şaban Akbaş, evinde oğlu 25 yaşındaki R. Akbaş tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

DHA'nın haberine göre olay, dün gece yarısı Ünye ilçesi Çamurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Ünyespor'un masörü Şaban Akbaş ile psikolojik sorunları olduğu belirtilen oğlu R. Akbaş arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine R. Akbaş, eline geçirdiği bıçakla, babasına saldırdı. Şaban Akbaş, vücuduna aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle olay yerinde yaşamını yitirdi.



İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, R. Akbaş'ı gözaltına aldı. Şaban Akbaş'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.





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