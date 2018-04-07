İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye ve birçok ülkede işlenen cinayetlerin azmettiricisi olan İran uyruklu Naji Sharifi Zindaşti’yi aksiyon filmlerini aratmayacak bir operasyonla yakaladı. Organize Şube, Zindaşti’yi yakalamak için özel bir ekip oluşturdu. Suç örgütü lideri ve uyuşturucu baronu Zindaşti’nin, hakkında yakalama kararı çıkarılmadan hemen önce kimliği ve pasaportuyla yurtdışına çıktığı, sahte bir pasaportla yeniden Türkiye’ye giriş yaptığı belirlendi.

TÜM MAHALLEYE KAMERA TAKMIŞ

Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ ve Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Organize Şube polisi, Zindaşti’nin kaldığı lüks villanın adresini saptadıktan sonra, sadece villanın çevresine değil, neredeyse tüm mahalleyi kapsayacak şekilde 2 alt ve 2 üst sokaklara dahi güvenlik kamerası yerleştirildiğini ve 24 saat gözetleme yapıldığını tespit etti. Zindaşti, havadan drone ile izlemeye alındı. Villada olduğunun drone ile kesinleştirilmesinin ardından operasyon için düğmeye basıldı ve uyuşturucu baronu Zindaşti 9 adamıyla yakalandı.

ERGENEKON’DA ‘GİZLİ TANIK’TI

İran’da uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı için idam cezasına çarptırılan Zindaşti, Kemal Şerifi Seydani ismindeki yakınının kimliğini kullanarak Türkiye’ye kaçmıştı. İşlediği suçlar nedeniyle Türkiye’de cezaevine giren Zindaşti, 2010’da FETÖ üyesi firari eski savcı Zekeriya Öz’ün yürüttüğü Ergenekon soruşturmasında ‘Terazi’ kod adıyla gizli tanık olarak ifade verdi ve ifadesinin ardından da serbest bırakıldı.

1 TON 100 KİLOGRAM EROİN İHBARI

İstanbul, Hollanda, Dubai, Panama ve Kanada’ya uzanan kanlı hesaplaşmanın odak noktasında, uyuşturucu kaçakçısı Zindaşti’nin ismi yer aldı. Bu hesaplaşmanın fitilini ateşleyen olay ise Pakistan’dan Belçika’ya giden bir gemideki 1.1 ton eroinin Haziran 2014’te ihbar edilip Yunanistan’da ‘buhar’ olması oldu. Yunan polisi operasyon düzenledi ancak gemide yangın çıktı. Orhan Ünğan ile kardeşi İlhan Ünğan ve Çetin Koç, uyuşturucuyu Zindaşti’nin ihbar ettiğini ileri sürdü. Bu olayın ardından da 20 kişi hesaplaşmanın kurbanı oldu.

KIZI VE ŞOFÖRÜ ÖLDÜRÜLDÜ

-14 Haziran 2014’te, Zindaşti’nin arkadaşı uyuşturucu kaçakçısı Esfendiyar Rigi İstanbul’da kayboldu.

-26 Eylül 2014’te Büyükçekmece’de, Zindaşti’nin içinde olmadığı araç tarandı ve kızı Arzu Şerifi Zindaşti ile yeğeni Devrim Öztunç öldü.

-Bu saldırının ardından 11 Aralık 2014’te, Murat Garki Amsterdam’da öldürüldü.

-22 Aralık 2014’te Küçükçekmece’de, Garki’yi öldüren Hacı Osman Sezen ve Turgay Akar infaz edildi.

-24 Aralık 2014’te, Hollanda’daki uyuşturucu pazarını elinde bulunduran Aliekber Akgün lüks otomobilinin içinde infaz edildi.

-Aynı gün, Sedat Şahin’in kardeşi Vedat Şahin ve Ferdi Topal Nişantaşı’nda öldürüldü.

-31 Aralık 2014’te, uyuşturucu anlaşmazlığı nedeniyle Amsterdam’da Okan Fidan öldürüldü.

-14 Ocak 2015’te Amsterdam’da, Beyhan Demirci (60) evinin balkonunda Kalaşnikof’la öldürüldü. Asıl hedefin damadı Mehmet D. olduğu anlaşıldı.

-4 Mayıs 2016’da Dubai’de, İran asıllı Çetin Koç susturucu takılmış silahla infaz edildi. Koç’un kardeşi de İran’da öldürüldü.

-Çetin Koç’u öldüren 2 tetikçiden biri olduğu iddia edilen Kolombiyalı bir kişi Kanada’da öldürüldü.

BİR AVUKAT DA İNFAZ EDİLDİ

Kırmızı bültenle aranan Orhan Ünğan, KOM Daire Başkanlığı ile Hollanda polisinin ortak operasyonu sonucu 25 Ağustos 2015’te Amsterdam’da yakalandı. Ünğan’ın avukatlığını yapan Kudbedin Kaya, Zindaşti’yi suçladı ve “Öldürülme riskim var” dedikten 11 gün sonra Kasım 2017’de İstanbul’da profesyonel bir tetikçi tarafından öldürüldü.

Zindaşti’nin ABD Konsolosluğu’nda çalışan Metin Topuz ile bağlantıları da tespit edildi. FETÖ’nün Metin Topuz üzerinden Zindaşti ile iletişim kurduğu belirtilirken, Topuz da polise verdiği ifadesinde Zindaşti ile olan bağlantısını itiraf etti.

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