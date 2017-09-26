Yargıtay'dan emsal ByLock kararı

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, FETÖ/PDY konusunda emsal olacak bir karara imza attı ve Bylock kullanımının örgüt üyeliğinden sayılmasına karar verdi.

Habertürk TV muhabiri Yasemin Güneri'nin aktardığı bilgilere göre; Hakimler Metin Özçelik ve Mustafa Başer hakkında örgüt üyeliği ve görevi kötüye kullanmak suçlarını işledikleri iddiasıyla 10 yıla kadar hapis cezası verilmişti. İlk derece mahkemesi olarak Yargıtay bu kararı vermişti. Kararın temyiz incelemesi de yapıldı. Bylock kullanıcısı olan hakimler Metin Özçelik ve Mustafa Başer hakkında verilen karar onandı. Bu karar, bundan böyle Bylock kullanıcılarının örgüt üyeliğinden yargılanabilecekleri anlamına geliyor. Bu karar cezaevinde tutuklu bulunanları yakından ilgilendiriyor.

Bylock kullanımının MİT'in elde ettiği delil olması nedeniyle bunun delil olamayacağı konusunda tartışma yaşanıyordu. Ancak Yargıtay Ceza Genel Kurulu verilen kararla bunun delil olabileceğini ve tek başına örgüt üyeliğinden mahkumiyet için yeterli olabileceğini belirtti.