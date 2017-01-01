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Hande Kazanova günlük burç yorumları
YAŞAM

Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (3 Mayıs 2017)

Astroloji uzmanı Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... Yıldızınız bugün ne söylüyor?

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 00:51:13 Güncelleme: 00:58:18

Bugün, Merkür düzelmeye başlıyor. Koç burcunda düzelmeye başlayan Merkür, iletişimsel konularda sıkıntı yaşadığımız olayları geride bırakmaya başlamamıza vesile olacak. Ancak bu olumlu etkiye karşın yeni kararlar almak, adımlar atmak ya da başlangıçlar yapmak için hemen bugün harekete geçmemeliyiz. Atılımlarımızdan kalıcı sonuçlar alabilmek için birkaç gün daha beklemeliyiz.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Merkür’ün düzelmesiyle beraber parasal işlerinizin peşine düşebilirsiniz. Kendinizi daha iyi ifade etmeye başlayacaksınız. Atılımlarınıza yönelik görüşmeleriniz hızlanabilir. 

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Maddi konularda ve aşk hayatınızda iletişiminiz daha düzenli olabilir. Yapacaklarınızı ifade etme konusunda zorlanmalarınız olsa da yaşadığınız sıkıntılar geride kalacak. 

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İletişiminiz rahatlıyor. Sosyal ortamlarda ve önemli işlerinizde konuşmalarınızı, görüşmelerinizi hızlandırabilirsiniz. Aile içinde sıkıştığınız konular artık geride kalıyor.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş hayatınızda yaşadığınız iletişim sıkıntılarını geride bırakacaksınız. Yakın çevre iletişiminizdeki aksilikler de ortadan kalkacak. Önemli işlerinizin üzerine eğilebilirsiniz. 

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Düzelen Merkür’le birlikte geleceğinize dair planlarınızı uygulamanın zamanı gelmiş oluyor. Uzak çevrelerde, sıkıntı yaşadığınız konu ve olayları artık geride bırakacaksınız. 

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

Maddi olarak geçirdiğiniz sıkıntı ve zorlanmaları geride bırakacaksınız. Eşinizin veya ortağınızın maddi rahatlamaları da size nefes aldıracak. Maddi konularınız güçleniyor. 

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İlişkilerinizdeki iletişim sıkıntıları ve kafa karışıklıkları geride kalmaya başlıyor. Özel yaşantınızda yaşadığınız aksiliklerden kurtuluyorsunuz. Planlarınızı rahatlıkla uygulayabilirsiniz.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş hayatınızdaki iletişiminizde, parasal konularda ve çevre iletişiminizdeki sıkıntılar ortadan kalkmaya başlayacak. İş görüşmelerinizi hızlandırabilir, bazı kararlarınızı uygulayabilirsiniz. 

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınızda ve varsa çocuğunuzla olan iletişiminizde yaşadığınız sorunların geride kaldığını görebilirsiniz. Önemli konuşmalar ve işler artık daha rahat karşınıza gelebilir. 

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

Ev, aile ve aşk hayatınız için düşündüklerinizi uygulayabilirsiniz. Hem aşk hem de iş alanlarınız bu ay aktif olacak. Emlak alım-satım işleriniz için artık harekete geçme zamanı. 

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İletişimsel işlerinizde derin bir nefes almaya başlayacaksınız. Yakın çevrenizdeki insanlarla yaşadığınız aksilikler ve sıkıntılar geride kalmaya başlıyor. Çok rahatlayacaksınız. 

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Merkür’ün düzelmesiyle beraber rahat bir nefes almaya başlayacaksınız. Ticari becerilerinizde daha etkin bir şekilde ilerleyeceksiniz. Parasal sıkıntılarınız geride kalıyor. 

 

HT MAGAZİN / HANDE KAZANOVA

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