Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (5 Mayıs 2017)

Bugün ve yarın akşama kadar Ay, Başak burcunda dolaşıyor. Başak burcu sinir ağı, mide ve bağırsakları temsil ettiğinden bu organlarımızı fazla yıpratmamalı, ağır yiyeceklerden uzak durmalıyız. Hazımsızlık ve gaz sorunlarını gidermek için ısırganotu çayı içebiliriz. İlişkilerimiz mesafeli olabilir. Sessizlik, çok düşünüp az konuşma eğiliminde olabilir, özel işlerimizin üzerine eğilebiliriz. İş buluşmaları, toplantılar, yanımızda çalışanların planlarını yapmak için uygun zamanlar olacak.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş alanlarınıza yönelik başlayan gününüz oldukça hareketli geçebilir. Sahip olduklarınız konusunda kendinizi şanslı hissedeceksiniz. Bazı iş planlarınız isteklerinizle uyuşmayabilir.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gün içinde iş uğraşılarınızın artması söz konusu olabilir. Bazı şeylerin güzel ve yolunda gitmesi sizi endişelendirmesin. Diğer insanlarla uğraşmak sizi ufak streslere itebilir.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aileniz veya evinize yönelik olaylarla uğraşabilirsiniz. Biraz rahatlamaya ihtiyacınız olabilir. Bugün, beklenmedik yerlerden göreceğiniz destekle şansınız ve keyfiniz yerinde olacak.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hızlı iletişim trafiği öne çıkacak. Yakın çevrenizin ihtiyaçlarıyla ilgilenmek ve üzerinize düşen görevleri yerine getirmek sizi strese sokabilir. Arkadaşlarınız sizi destekleyecek.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yaptığınız iş ne olursa olsun somut adımlarla ilerlemek isteyeceksiniz. Hesaplı davranmak ön plana çıkabilir. Hem ideallerinizle hem de hayatın gerçekleriyle baş edebilirsiniz.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Birkaç gündür yoğunlaştığınız konuların öne çıkmaya başladığını göreceksiniz. Değişim isteği duyacaksınız. Her koşulda geleceğinize umutla bakmaktan vazgeçmemelisiniz.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bazı olaylar çözüme kavuşacak ve siz hayatı daha olumlu karşılayacaksınız. Sevdiklerinize ayırdığınız vakti ve enerjiyi kendinize yöneltirseniz, daha yapıcı davranışlar sergileyebilirsiniz.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün sevdiğiniz arkadaşlarınızla bir arada olabilir ve onların sorunlarıyla uğraşabilirsiniz. Duyacaklarınız ve yaşayacaklarınız sizi yorabilir. Özel hayatınızı arkadaşlarınızla paylaşın.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kariyerinize ve iş alanlarınıza yönelik başlayacak olan gününüz, iş alanlarınızdaki hızlı etkileşimlerle sizi yorabilir. Gün içinde kişisel alanlarınıza vakit ayırmakta zorlanacaksınız.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kendinizi birçok konuda sorumlu hissedeceksiniz. Dış ortamlar, seyahat veya eğitime yönelik konular ön planda olacak. Vaktinizi kendinize ve ailenize harcamak isteyeceksiniz.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugünü ortaklaşa para konularının yoğunluğuyla geçirebilirsiniz. Yapmanız gerekenler kafanızı çok meşgul edecek. Biraz kendinizi düşünün ve ailenize odaklanın.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevdiğiniz insanla paylaşımlarınız hayatınızın merkezinde olabilir. Yapacağınız planlar gününüzü hareketlendirecek. İş hayatınızda kolay demoralize olabilirsiniz.

HT MAGAZİN / HANDE KAZANOVA