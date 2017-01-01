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Hande Kazanova günlük burç yorumları
YAŞAM

Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (17 Mayıs 2017)

Astroloji uzmanı Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... Yıldızınız bugün ne söylüyor?

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 00:43:37 Güncelleme: 00:51:57

Bugün ve yarın Ay, Kova burcunda dolaşıyor. Sevdiklerimizle ve iletişim halinde olduğumuz insanlarla birlikte kalabalık ve sosyal ortamlarda bulunmak bizi çok mutlu kılabilir. Anlayışımız ve çözüme yönelik konuşmalarımız artabilir. Umutlarımız ve arzularımız son derece yüksek olacağından duygularımızda abartıya kaçabilir ve aşırı iyimser davranışlar içine girebiliriz.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gün içinde para harcamalarınızı abartabilirsiniz. Bugün sosyal ortamlarda özellikle parasal konularda mantıklı davranmalısınız. Yakın çevre ilişkilerinizde duygularınızı ortaya koyabilirsiniz.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Çalışıyorsanız iş ortamlarınızda bazı konuları somut işlere dönüştürmenin tam zamanı. Yakın çevrenizle ilişkileriniz yüksek olacak. Kendi istekleriniz sizin için daha da önem kazanıyor.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Manevi olarak kendinizi çok iyi hissedeceksiniz. Ne kadar şanslı olduğunuzun farkına varmalı, şükretmeli ve insanlara yardım etmelisiniz. Uzakta bulunan akrabalarınızla ilgilenebilirsiniz.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İnsanlarla bir arada olmaktan fayda göreceğiniz bir dönem içindesiniz. Bugün, düşündükleriniz ve hissettikleriniz size yol gösterebilir. Para harcamalarınızda mantığınızla hareket edeceksiniz.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Toplumsal konularla ilgilenmek ve insan içinde olmak bugün size yarayacak. Özel hayatınızda sevdiğiniz insanla birlikte bulunacağınız organizasyonlarda gözler sizin üzerinizde olabilir.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bu aralar kafanız hep yapılması gerekenlerle dolu. Hayatınıza keyif katmalı ve biraz rahatlamayı denemelisiniz. Önemli günlük işlerinizi çok kolay bir şekilde organize edebileceksiniz. 

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Paranızın çoğaldığına tanık olacaksınız. Aşk hayatınızda geleceğinizi ilgilendiren haberler sizi mutlu edecek. Tutkularınızı kontrol altına almalı, dengesiz davranışlardan kaçınmalısınız.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İlişkinizdeki etkileşimler sizi mutlu edebilir. Aile ortamlarınızda vakit geçirmek isterken, sevdiğiniz insanın hayatına göre hareket edeceksiniz. Bugün, sevdikleriniz için harcamalar yapmanız gerekebilir.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Beslenme alışkanlıklarınızda veya sağlıkla ilgili konularda abartıya kaçmayın. Yakın çevrenizle, akraba veya kardeşlerinizle olan ilişkilerinizde uyumlusunuz. Kendinize yatırım yapmalısınız.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Çocuğunuzla ilgili konularda, yaratıcılığa veya sanata dayalı işlerinizde keyfinize diyecek olmayacak. Bugün, iş alanlarınızdaki güzel ve önemli haberler sizi çok mutlu edebilir. 

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aile hayatınızda çok güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Kendi isteklerinize yönelik olarak hareket edecek ve ailenizle beraber olmak isteyeceksiniz. Yaratıcılığınız bugün çok yüksek akacak.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizle iletişiminiz yüksek akacak. Geri planda dursanız bile oldukça hareketli bir gün sizi bekliyor. Konuşulanları ve olayları daha net ve gerçekçi bir şekilde ele almaya çalışın.

 

Hande Kazanova / Gazete Habertürk 

 

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