Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (22 Mayıs 2017)

Haftaya Ay, Koç burcundayken, hızlı, enerjik ve kendimizi düşünen yönlerimizle başlıyoruz. Bu pazartesi insanlarla kuracağımız güçlü bağlar ve cesaretle atılacak bazı adımlar işlerimizi kolayca yoluna koymamıza neden olabilir. Perşembe günü gece saatlerinde İkizler burcunda bir yeniay oluşacak. İletişimsel işlerimiz açısından başlangıçlarımızı ve önemli adımlarımızı bu yeniay sonrası yapmaya gayret edelim...

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftanız birtakım hızlı etkilerle başlayacak. Bu hafta yapılması gereken işlerinizi kolayca halledecek ve kafanıza estiği gibi davranmak isteyeceksiniz. Önemli bazı girişimlerinizi, gelecek için planlarınızı uygulamaya sokmalısınız.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bu hafta başı hayatı arka plandan izlemekten ve olayların etrafından dolaşmaktan çok daha büyük keyif alabilirsiniz. Konuşulacak ve anlatılacak birçok şey olmasına karşın isteksizliğiniz sizi tüm bunlardan alıkoyabilir.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal ilişkilerinizi gayet iyi kullanacağınız bir haftaya giriş yapacaksınız. Önemli bağlantılarınızı hayatınızdaki önemli işler için kullanmaya özen gösterin. Bu dönemde olup bitenleri anlamlandırmakta bazen zorlanabilirsiniz.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Göz önünde olacağınız ortamlarda kuracağınız birtakım doğru ilişkilerle bu hafta başı yolunuzda ilerleyeceksiniz. Bir yandan da etrafınıza karşı sabırsız ve sıkılgan davranmanız mümkün. Çevrenize karşı istikrarlı olmaya özen gösterin.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bulunacağınız dış ortamlarda karşılaşacağınız bazı olaylar hayatı keyifli algılamanıza neden olabilir. Duygularınızı coşkuyla ve biraz da abartarak göstermek isteyebilirsiniz. Bu dönemde işleriniz için çevrenizden olabildiğince destek alın.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortak parasal konularda bugün daha anlayışlı ve yardımsever olabilirsiniz. İş hayatınızda parasal konuları çözüme ulaştırmak için güzel bir haftaya giriş yapıyorsunuz. Nihayet gayretlerinizin karşılığını almaya başlayacaksınız.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınızda sevdiğiniz insanla paylaşımlarınız bu haftabaşı son derece göz alıcı olabilir. Yine ortaklaşa işlerinizde de istediğiniz sonuçları almaya yatkınsınız. Ani seyahatler, fikirler sizi heyecanlandırabilir.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bu hafta başı günlük işlerinizde çabuk ve etkili hareket edecek, sorun yaşadığınız kişilerle ve olaylarla aranızdaki bağları önemli bir biçimde kuvvetlendireceksiniz. Parasal işleriniz sizi çabuk hareket etmeye zorlayabilir.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınızda ve özel ilişkilerinizde duygusal yönünüzü farklı bir şekilde ortaya koyabilirsiniz. Sosyal çevrenizden alacağınız destekler iş alanlarınızda sizi bir süre destekleyecek. Bu hafta çok eğleneceksiniz.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aile hayatınızda sevdiklerinizle kurduğunuz bağlar, hayata daha fazla bağlanmanıza neden olabilir. Yapmanız gereken işlerinizi kolay ve etkili bir şekilde halledebilirsiniz. Bu dönemde iyimserliğinizi doğru kullanın.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizle iletişimsel işlerinizde güzel ve etkili bazı sonuçlar ortaya koyabilirsiniz. Sevdiklerinizin gönlünü almak sizin için kolay olacak. Aşk hayatınızda duygularınız sizi kolayca harekete geçirebilir.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Maddi işlerinizde bu hafta başı güzel bazı sonuçlar almaya yatkınsınız. Kazanımlarınız yüksek olabilir. Cesaretli olduğunuz müddetçe her işin altından kalkabildiğinizi göreceksiniz. Hayatınız bu dönemde hayli hızlanıyor.

Hande Kazanova / Gazete Habertürk