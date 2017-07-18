BAŞIMIZA NELER GELECEK?

BUGÜN, Merkür’ün Satürn’den aldığı olumlu açıların etkisiyle hayat bizi yaptığımız işlerde destekleyecek. Büyüklerimizden ve otorite figürlerinden fikirlerimiz ve düşüncelerimiz konusunda destek alacağız. Kendimizi güvende hissetmek çok kolay olacak. İş bağlantılarımızı gerektiği gibi kurmaya özen gösterelim. Sorumluluk gerektiren işlerimizi yerine getirmeye çalışalım.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, sevdiğiniz insanla beraber planladığınız seyahatler sizi çok mutlu edebilir. Kreatif işlerinizde çok şanslısınız. Yaratıcılığınızla az tanıdığınız insanların gözünde çok güzel bir yer edineceksiniz.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ailenize yönelik ortak parasal konularda olumlu etkiler altındasınız. Sorumluluklarınızı bileceksiniz. Konuştuklarınızı uygulamak için istediğiniz gücü ve desteği hayattan sağlayacaksınız.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, kalıcı ve uzun soluklu işlerin peşinde koşturabilirsiniz. İletişimsel işlerinizde önemli sonuçlara ve bağlantılara ulaşmanız mümkün. Önemli görüşmelerinizi bugüne denk getirmelisiniz.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş hayatınızdaki maddiyata dayalı konuşmalarınızı ve görüşmelerinizi karara bağlayabilirsiniz. Bu alandaki işlerinizi sağlamlaştırabilirsiniz. Kalıcı işleriniz için özgüvenle ve azimle harekete geçin.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk, çocuk ve eğlence hayatınızın sorumluluklarını hayatınıza geçirebilirsiniz. Önemli konuşmalar ve görüşmeler sağlam kararlara bağlanabilir. Sanatsal işlerinizde güzel gelişmelere açıksınız.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ailevi sorumluluklarınıza vakit ayıracak ve bu konuda yapılacak işlerinizi halledeceksiniz. Ailenizle ilgili planlarınız için harekete geçebilirsiniz. Davranışlarınızı sorumluluklarınızla birleştirebilirsiniz.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal çevrenizle yapacağınız planlarınızı hayatınıza sokabilirsiniz. İletişim becerisi gerektiren işlerinizde kalıcı ve sağlam adımlar atabilirsiniz. Konuşulanları hayatınıza geçirebileceksiniz.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kariyerinizde atacağınız adımlar yapacaklarınızı destekleyecek. Parasal işlerinizde şans sizden yana olacak. Önemli işlerinizde kalıcı maddi sonuçlara ulaşabilirsiniz. Hayat sizi destekleyecek.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Geleceğe yönelik işleriniz için önemli adımlar atılabilir. Seyahat, eğitim ve yabancılarla yapılacak işlerde sorumluluklarınızla hareket edeceksiniz. Bu alanlardaki önemli işlerden kaçmayacaksınız.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortaklaşa para konularında önemli işlerinizi devreye sokabilirsiniz. Psikoloji ve ruhsal konularda kendi davranışlarınızı kontrol edebilir, başkalarının sorumluluklarını üstlenebilirsiniz.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal çevrenizdeki ve arkadaş ortamlarınızdaki oluşumlar ilişkinizi destekleyecek. Ortaklaşa iş ve projelerinizde önemli sorumluluklar çevrenizden gelecek. Güzel gelişmeler yaşanacak.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kariyerinizde düşündüklerinizi gerçekleştirebileceğiniz imkânlara sahip olacaksınız. Güvenilirliğinizi iş hayatınızda ispat edeceksiniz. Güzel anlaşmalar hayatınızı renklendirecek.

HANDE KAZANOVA / HT MAGAZİN