BAŞIMIZA NELER GELECEK?

BUGÜN gökyüzünde oluşan Güneş-Mars kavuşumuyla hırslarımız öne çıkabilir. Mücadeleci ve hızlı hareket etmek isteyen yönlerimizle başka insanları düşünmemiz ve dinlememiz zor görünüyor. Tartışmalardan kaçınmalı, enerjimizi olumlu kullanmaya çalışmalıyız. Spor konularında mücadele ve başarı gücümüz artarken, düşüncesiz hareketlerde kazalara ve sakatlanmalara açık olabiliriz.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün sevdiğiniz insana ve çevrenize karşı patlayıcı etkiler altında olabilirsiniz. Çabuk hareket etme isteğinizle etrafınızdaki insanlara baskı uygulayabilirsiniz. Sakatlanmalara karşı dikkatli olun.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ailenizdeki insanlara karşı aceleci tutumlar içine girebilirsiniz. Hırslı yapınızla yapmak istedikleriniz konusunda onları bugün çok zorlamayın. Aynı şekilde onlardan da bu etkiyi görebilirsiniz.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İletişime dayalı işlerinizde ve yakın çevre bağlantılarınızda kolay tepki vermeye açıksınız. Kısa yolculuklarda veya araba kullanırken dikkatli olmalısınız. Kızgınlığınızı etrafınızdan çıkarmayın.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Paraya dayalı işlerinizde çabuk hareket etmek isteyecek, hırslı yapınızla etrafınızdaki insanları zorlayacaksınız. Yakın çevrenizdeki insanlar gün içinde duygularınızı olumsuz etkileyebilir.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hayatınız için harekete geçmek istiyorsunuz ama enerjinizi kontrol edemiyorsunuz. Kazalara ve sakatlanmalara açık olabilirsiniz. Bugün, yavaş ve kontrollü hareket etmeye özen gösterin.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İstekleriniz aile engeline takılabilir. Sorumluluklarınızın sizi hemen aşağıya çekmesine izin vermemelisiniz. Bugün, öfkenizi içinize atabilir ve bu nedenle olmadık yerlerde patlayabilirsiniz.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Arkadaşlarınızla bir aradayken enerjinizi iyi kontrol edin. Onları yönlendirmekten kaçınmayacak, göreceğiniz karşılıklara kolay tepki vereceksiniz. Önemli organizasyon işlerinizi tamamlayabilirsiniz.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Göz önünde olacağınız ortamlarda ve iş hayatınızda hırslı yapınızla hareket edecek, sürtüşmeler içine gireceksiniz. Sosyal çevrenizdeki konuşmalar sizi parasal yönden aşağıya çekebilir



YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Az tanıdığınız insanlarla olan ilişkilerinizde, seyahatlerde ve dış ortamlarda çabuk tepki vermeye açıksınız. Kavgalardan kaçınmalısınız. Gün boyunca duygusal tatminsizlikleriniz olabilir.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortak parasal işlerinizde yönlendirmeci ve sinirli olabilirsiniz. Parasal işlerinizde çabuk tepkiler verebilirsiniz. Bugün, tehlikeli yerlerden ve durumlardan uzak durmaya özen göstermelisiniz.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevdiğiniz insana karşı agresif yaklaşımlar sergleyebilirsiniz. Ondan da bu tavırları görmeniz mümkün. Aşk hayatınızda biraz anlayışlı olmak her şeyin üstesinden gelmenize yetebilir.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş hayatınızda beraber çalıştığınız insanları aceleciliğiniz ve hırsınızla zorlayabilirsiniz. Onlara karşı sabırsız olmayın, aynı etkiyle karşılaşırsanız sakin olmaya çalışın. Sağlığınızı fazla zorlamayın.





Hande Kazanova / Habertürk Magazin