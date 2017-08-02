Muğla’da bir köye 2 yıl önce yerleşen ve sade bir hayat yaşamaya başlayan yayınevi sahibi İrem Çağıl (36), 9 yıl önce İstanbul’dan başlayıp Barcelona’da noktaladığı 4 bin kilometrelik Avrupa turunun ardından ikinci kez ama bu sefer kızıyla bisiklet yolculuğuna çıktı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Hollanda’nın başkenti Amsterdam’dan başladığı yolculuğunu Kuzey Denizi boyunca sürdürecek olan Çağıl, yaklaşık 1000 kilometrelik güzergâhı Danimarka’nın başkenti Kopenhag’a ulaştığında tamamlayacak. Şu ana kadar 400 kilometre kat eden Çağıl, yol macerasını hem görüntülü hem de yazılı notlarla Instragram hesabından paylaşıyor. 21 Temmuz’da 3 yaşındaki kızı Kiraz ile yolculuğuna başlayan Çağıl, eylül ayında Türkiye’ye dönecek.

HEDEFİ KIZIYLA DÜNYA TURU

Çocukluğundan beri bisiklet sürmeyi sevdiğini belirten İrem Çağıl, “Büyüdükçe ve yaşadığım yerler değiştikçe bisikletle olan ilişkim de değişti, şekillendi. Çeşitli vesilelerle tanıştığım bisikletle uzun yol yapan insanlardan da bu şekilde seyahat etmenin kültürünü öğrendim” dedi. Çağıl, hayalinin ise ileride kızı Kiraz ile birlikte dünya turuna çıkmak olduğunu söyledi.