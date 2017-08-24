Kilisede düzenlenen cenaze töreniyle uğurlanan Kıbrıs gazisi Murat Mihran İşler’in, Kıbrıs’a giderken silah arkadaşlarına daha yakın olmak için kendini Murat olarak tanıttığı ve böyle bilindiği ortaya çıktı.

Gazete Habertürk'ten Hasan Örnekoğlu'nun haberine göre; İstanbul’da pazartesi günü yaşamını yitiren ve önceki gün Meryem Ana Ermeni Kilisesi’nde düzenlenen törenin ardından toprağa verilen Kıbrıs gazisi Murat Mihran İşler’in ailesi, babalarının tam anlamıyla bir vatan sevdalısı olduğunu söyledi.

Türk bayrağına sarılı tabutun kiliseye askerlerin omzunda getirilmesinin kendilerini çok duygulandırdığını belirten Murat Mihran İşler’in yeğeni İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Norayr İşler, “Amcam zamanında askere komando olarak gidebilmek için gönüllü oldu. Hatta boyunun 2 santim kısa olması yüzünden sorun yaşamış ama bir şekilde gitmeyi başarmış” dedi. Amcasının ‘Murat’ ismini Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında kullanmaya başladığını söyleyen İşler, “Kıbrıs’a gideceği belli olunca adını ‘Murat’ olarak herkese duyurmuş. Bunu orada yabancılık çekmemek, diğer silah arkadaşlarına yakın olmak için yapmış. Zaten daha sonra da herkes amcamı Murat diye tanıdı. Kendisi Hıristiyan’dı. Ama tam bir Türk’tü” diye konuştu.

GAZİ CENAZESİ İSTEDİ

Babasının herkesin sıkıntısına koşan biri olduğunu anlatan Arda İşler, Türk vatandaşlığından gurur duyduklarını söyledi: “Babam, ölmeden bir gün önce gelinine ‘Patrikhane’ye söyleyin, cenazemi ‘gazi’ olarak kaldırsınlar’ demiş. Gazi töreni bizi çok mutlu etti.”