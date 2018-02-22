Yavuz Bingöl Habertürk TV'de soruları yanıtladı

Yavuz Bingöl, Habertürk TV'de yayınlanan Açık ve Net programında Kübra Par'ın sorularını yanıtladı.

Halk müziği sanatçısı Arif Sağ'ın 'Virtüözleri tanırım, Yavuz Bingöl diye birini duymadım. Solcuyum diye ortaya çıktı, sol kesim de arkasına takıldı' sözlerine ilişkin, Yavuz Bingöl, "Çok üzüldüm. Kendim verdiğim cevaba da çok üzüldüm. Yaptığım işi sezdirmeyi seven birisiyim. 20'ye yakın albümüm var. Ben onun çocuklarını bilirim, o benim çocukluğumu bilir. 30 yılıma tanıklık etmiş biri. O bizim büyüğümüz yapacak bir şey yok" dedi.

"BENİ KARDEŞİM BİLE ANLAMADI"

Bingöl, kardeşi ile henüz barışmadığını belirterek, "Ben 54 yaşındayım. Aklım başımda, memleket sevdalısıyım. Ben insanların birbirleri ile kavga etmesini bu kadar ayrışma ve kutuplaşma asla istemiyorum. Bu işten kimseye fayda gelmeyecek. Kardeşim ile barışmadım, barışmayı da düşünmüyorum" diye konuştu.

"HAYATIMDA 3 KEZ OY KULLANDIM"

Yavuz Bingöl hayatında 3 kez oy kullandığını Habertürk TV ekranlarında açıklayarak, "Sizin programınıza özel olarak bir şey söyleyeyim. Ben bugüne kadar Murat Karayalçın dışında CHP'ye oy atmadım. Ben biraz sandığa gitmeyenlerdenim. Hayatım boyunca 3 kez oy kullandım. Bir kez SHP’ye, bir kez Sırrı Süreyya Önder’e, bir kez AK Parti’ye oy verdim" dedi.

Hülya Koçyiğit'in 'Bu ülkede bence kimse baskı altında değil, herkes fazla özgür yaptıklarından dolayı herkes bir gün Erdoğan'ı takdir edecek' sözlerine ilişkin Bingöl, "Fazla özgür sözlerine katılıyorum. Diktatör dediğiniz insana her şeyi söyleyebiliyor, konuşabiliyorsunuz. Bizim bir tane devletimiz var. Kültür Sanat Ödül Töreni var, onu almaya gelen insana ağza alınmayacak şeyler söyleniyor. Bu kişilerin insan olduğundan bile şüpheliyim" diye konuştu.

"ESKİDEN DEVLET MİLLETE HAKSIZLIK EDİYORDU"

Bingöl, "Bence devlete ve ülkeye haksızlık yapan bir toplum var. Eskiden devlet millete haksızlık ediyordu şimdi millet devlete haksızlık ediyor. Memlekete, ülkeye sahip çıkmak gerekiyor" ifadesini kullandı

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