Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya 1 Filistinli hayatını kaybetti | Dış Haberler

        1 Filistinli hayatını kaybetti

        İsrail'in ateşkese rağmen, Gazze'ye yönelik düzenlediği saldırılar sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 23:03 Güncelleme: 07.02.2026 - 23:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        1 Filistinli hayatını kaybetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılarda bir Filistinli yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

        Sağlık kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre, Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi’nde 30 yaşındaki Filistinli Ferac İbrahim Salim, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

        Ayrıca İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Belah ile kuzeyindeki Beyt Lahiya kentlerinde açtığı ateş sonucu 2 Filistinli yaralandı.

        Saldırılar, İsrail’in ateşkes anlaşmasını günlük olarak ihlal ettiği saldırılar kapsamında gerçekleşti.

        İsrail ordusu, gece ve sabah saatlerinde Han Yunus kentinin doğusunda bina ve evleri patlayıcılarla havaya uçurmuş, saldırılar sonucu meydana gelen şiddetli patlamaların sesi Gazze Şeridi'nin birçok bölgesinden duyulmuştu.

        İsrail donanmasına ait savaş gemileri de Refah ve Han Yunus kentlerinin sahillerine doğru ateş açarken, aynı zamanda Refah üzerinde İsrail’e ait bir helikopterden de ateş açılmıştı.

        Gazze’deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail ordusunun saldırılarında 576 Filistinli hayatını kaybetti, 1543 kişi yaralandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Dozerin belediye çalışanına çarptığı kaza kamerada

        Antalya'nın Serik ilçesinde geri manevra yapan dozerin çarpmasıyla aracın altındaki boşluğa düşen belediye çalışanı Cengiz Erkek'in yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)    

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Polis memurunun can verdiği kavganın görüntüsü çıktı!
        Polis memurunun can verdiği kavganın görüntüsü çıktı!
        Tedesco HT Spor'a konuştu: Herkesi yenme potansiyelimiz var!
        Tedesco HT Spor'a konuştu: Herkesi yenme potansiyelimiz var!
        650 Mehmetçik Almanya'ya gitti!
        650 Mehmetçik Almanya'ya gitti!
        O taksici konuştu: İnşallah kızmaz
        O taksici konuştu: İnşallah kızmaz
        Tedesco'dan santrfor açıklaması!
        Tedesco'dan santrfor açıklaması!
        Meriç'te turuncu alarm!
        Meriç'te turuncu alarm!
        Ceren'in göğsüne tek kurşun! 3 kişi gözaltında!
        Ceren'in göğsüne tek kurşun! 3 kişi gözaltında!
        Kenan Yıldız 2030'a kadar Juventus'ta!
        Kenan Yıldız 2030'a kadar Juventus'ta!
        Düden yaptılar! Suyu yeraltına verdiler
        Düden yaptılar! Suyu yeraltına verdiler
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        G.Saray, Rize deplasmanında!
        G.Saray, Rize deplasmanında!
        Sahte kadın profili açan Venezuelalı fena çarptı!
        Sahte kadın profili açan Venezuelalı fena çarptı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kentsel dönüşümde düzenleme neler içeriyor?
        Kentsel dönüşümde düzenleme neler içeriyor?
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Karaman'da 1300 yıllık figürlü ekmek!
        Karaman'da 1300 yıllık figürlü ekmek!