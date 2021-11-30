Süper Lig'de öyle bir hafta geride kaldı ki, işin özeti; herkes lider Trabzonspor'a çalıştı! Puan sıralamasında ilk 10'da yer alan 9 takımın kayıplarını fırsata çeviren Trabzonspor arayı daha da açtı ve zirvede yalnız kaldı. Haftanın kazancı toplamda 26 puana ulaştı.

Haftanın açılış maçlarında puan sıralamasında ilk 10'da yer alan Başakşehir ve Adana Demirspor 2'şer puan kaybetti. Cumartesi günü yine ilk 10'da bulunan ekiplerden Beşiktaş (0-4) ve Alanyaspor (0-3) farklı mağlup oldu.

Pazar günü ise lig ikincisi ve üçüncüsü Hatayspor ile Konyaspor'un mağlubiyetleriyle ekmeğine yağ sürülen lider Trabzonspor, İstanbul'daki Karagümrük mücadelesini galip bitirip 6 puanlık maça döndürürken akşama da Galatasaray, Malatya deplasmanında berabere kaldı, lidere 2 puan daha yazıldı.

Son olarak dün de Fenerbahçe, Göztepe ile berabere kalınca Fırtına zirvede yalnız kaldı. Trabzonspor'un görünürdeki kazancı 3 puan gibiydi ancak rakiplerin kayıplarıyla bu 26 puana kadar çıktı.

KİMDEN NE ALDI?

Konyaspor: 3

Hatayspor: 3

Alanyaspor: 3

Başakşehir: 2

Karagümrük: 3

Galatasaray: 2

Adana Demirspor: 2

Beşiktaş: 3

Fenerbahçe: 2

DURDURULAMIYOR

* Geçen sezon ligin 14 haftasında 20 puan toplayan Karadeniz ekibi, bu sezon ise aynı dönemde 36 puanı hanesine yazdırdı.

* Trabzonspor, bu sezon geride kalan 14 hafta itibarıyla ligin tek namağlup takımı konumunda.

* Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, 266 gündür mağlubiyet yüzü görmedi.

* Trabzonspor, 14 hafta sonunda ligin en fazla gol atan ve en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

* Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde deplasmanda hiç mağlubiyet yaşamadı.

ÖMÜR'DEN KARİYER REKORU

14 haftada 36 puan toplayarak zirvede bulunan Trabzonspor'da, Abdülkadir Ömür rüzgarı esiyor. Kariyerinde ilk kez üst üste oynadığı 3 maçta 3 gol atma başarısı gösteren Ömür, kötü günlerini geride bırakarak, takımını sırtlayan isimlerin başında gelmeye devam ediyor.

AVCI'DAN TAKIMA: BANA İNANIN

Trabzonspor'un hocası Abdullah Avcı’nın, Karagümrük maçı öncesi takıma yaptığı konuşma: Her anı, her dakikayı doğru oynayın. İnanılmaz adımlar atıyorsunuz. Küçük adımlar değil, çok büyük adımlar atıyorsunuz. Sizden rica ediyorum, çok güzel duygular yaşayacaksınız. Bunu bütün hissiyatımla söylüyorum. Lütfen buna inanın, hayatınızdan fedakârlık yapın.