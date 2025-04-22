1. Lig'de 37. haftanın programı açıklandı!
Trendyol 1. Lig'de 37. hafta maçlarının programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 4 Mayıs Pazar günü tamamı saat 16.00'da başlayacak 37. hafta müsabakalarının programı şöyle:
Ahlatcı Çorum FK-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (Çorum Şehir)
Erzurumspor FK-Central Hospital Ümraniyespor (Erzurum Kazım Karabekir)
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-MKE Ankaragücü (Aktepe)
Esenler Erokspor-Uğur Okulları İstanbulspor (Esenler Erokspor)
Siltaş Yapı Pendikspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Pendik)
Manisa FK-Teksüt Bandırmaspor (Manisa 19 Mayıs)
Gençlerbirliği-Sakaryaspor (Eryaman)
Alagöz Holding Iğdır FK-Kocelispor (Iğdır Şehir)
Amed Sportif Faaliyetler-Adanaspor (Diyarbakır)
Geosis Boluspor-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor (Stadı henüz açıklanmadı)