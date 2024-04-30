Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 1 Mayıs kargolar açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs kargolar çalışıyor mu, Yurtiçi, MNG, Sürat, Aras Kargo yapacak mı? Kargo çalışma saatleri

        1 Mayıs kargolar açık mı? 1 Mayıs kargolar çalışıyor mu, dağıtım olacak mı?

        1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kargo çalışma durumu araştırılıyor. Kargosunu bekleyen veya kargo göndermek isteyen vatandaşlar 1 Mayıs kargolar açık mı, çalışıyor mu sorusuna yanıt arıyor. 1 Mayıs resmi tatil nedeniyle birçok kurum ve kuruluş kapalı olacak. Yurtiçi, MNG, Sürat, Aras Kargo dağıtımları belli saatlerde gerçekleşiyor. İşte 2024 kargoların çalışma saatleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2024 - 09:42 Güncelleme: 30.04.2024 - 21:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kargoların çalışma saatleri 1 Mayıs öncesi gündeme geliyor. Resmi tatiller pek çok kurum kapalı olurken dağıtım yapan MNG, Sürat, Yurtiçi, Aras, PTT Kargo şirketlerinin çalışma durumu merak ediliyor. Peki 1 Mayıs kargolar açık mı? 1 Mayıs kargolar çalışıyor mu, Yurtiçi, MNG, Sürat, Aras Kargo dağıtım olacak mı?

        2

        1 MAYIS GÜNÜ PTT VE KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

        PTT ve kargolar, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın resmi tatil ilan olması sebebiyle bugün kapalı olacak ve hizmet vermeyecek.

        1 Mayıs tatili sonrasında kargo alımları ve dağıtımları 2 Mayıs 2024 Çarşamba günü kaldığı yerden devam edecek.

        3

        1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

        2008 Nisan'ında, 1 Mayıs "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanması kabul edilmiştir. 1 Mayıs ile ilgili detaylar, 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen yasada yer alıyor. Kabul edilen yasaya göre, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda 1 gün resmi tatil uygulanmasına karar verilmişti. Buna göre, 1 Mayıs kapsamında resmi tatil uygulanacak. Resmi tatil ile kamu kurumları, bankalar ve bazı kuruluşlar 1 gün süreyle çalışmayacak.

        4

        KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2024

        PTT, Yurtiçi Kargo, MNG Kargo, Sürat Kargo, Aras Kargo ve UPS gibi büyük kargo şirketleri, sabah erken saatlerde açılarak gün boyunca hizmet verirler. Örneğin, PTT şubeleri sabah 8.30'da açılarak akşam 17.30'a kadar hizmet sunar. Benzer şekilde, diğer kargo şirketleri de hafta içi belirli saatler arasında faaliyet gösterirler.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuaför salonuna pompalı saldırı: 2 ölü
        Kuaför salonuna pompalı saldırı: 2 ölü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs açıklaması
        "İsrail sorumsuz çılgınların elinde rehin"
        "İsrail sorumsuz çılgınların elinde rehin"
        34. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        34. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Erdoğan ile Özgür Özel perşembe günü görüşecek
        Erdoğan ile Özgür Özel perşembe günü görüşecek
        Yanlış anlaşılma kurbanı oldu! 6 sanığa indirimli hapis
        Yanlış anlaşılma kurbanı oldu! 6 sanığa indirimli hapis
        Süper Lig'de 34. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 34. haftanın panoraması!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Bodrum'da sahile beyaz kum döken siteye para cezası
        Bodrum'da sahile beyaz kum döken siteye para cezası
        Yöneticinizin kadın olma ihtimali hangi ülkede daha yüksek?
        Yöneticinizin kadın olma ihtimali hangi ülkede daha yüksek?
        TCMB altın alımlarında küresel lider
        TCMB altın alımlarında küresel lider
        Vampir yüz bakımı sonucu 3 kadın HIV kaptı
        Vampir yüz bakımı sonucu 3 kadın HIV kaptı
        Türkiye'nin tanıtımı ne düzeyde?
        Türkiye'nin tanıtımı ne düzeyde?
        Ne oldu size!
        Ne oldu size!
        Gördüğünüz ilk şekil korkunuzu ortaya çıkarıyor!
        Gördüğünüz ilk şekil korkunuzu ortaya çıkarıyor!
        Öğrencilerin neden derste uykusu geliyor?
        Öğrencilerin neden derste uykusu geliyor?
        Fed'in faiz kararı ne olacak?
        Fed'in faiz kararı ne olacak?
        Bu 10 yiyecek kalbe iyi geliyor
        Bu 10 yiyecek kalbe iyi geliyor
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak