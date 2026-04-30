1 Mayıs’ta üniversiteler tatil mi? 2026 İşçi Bayramı’nda ders var mı?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün yaklaşmasıyla birlikte öğrencilerin en çok merak ettiği konuların başında üniversitelerin açık olup olmadığı geliyor. Peki 1 Mayıs'ta üniversiteler tatil mi? Detaylar haberimizde.
1 MAYIS ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?
1 Mayıs, Türkiye’de resmi tatil olarak kabul edildiği için devlet üniversiteleri başta olmak üzere tüm üniversitelerde ders yapılmaz. Bu kapsamda akademik faaliyetlere bir gün süreyle ara verilir ve öğrenciler izinli sayılır.
VAKIF ÜNİVERSİTELERİ DE TATİL Mİ?
Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) belirlediği takvim doğrultusunda resmi tatiller, vakıf (özel) üniversitelerde de geçerli sayılır. Bu nedenle 1 Mayıs’ta vakıf üniversitelerinde de büyük ölçüde eğitim yapılmaz. Ancak bazı üniversitelerde idari kararlar doğrultusunda farklı uygulamalar olabileceği için öğrencilerin kendi üniversitelerinden yapılacak duyuruları takip etmesi önemlidir.