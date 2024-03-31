Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Seçim
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 1 NİSAN RESMİ TATİL Mİ? 1 Nisan'da PTT açık mı, kargolar çalışacak mı?

        1 Nisan'da PTT ve kargolar çalışacak mı?

        31 Mart Yerel Seçimleri için Türkiye oy verme görevini yerine getirdi. Bu görevin ardından okulların 1 Nisan'da kapalı olacağı açıklanmıştı. Vatandaşlar okul haricinde herhangi bir kurumun kapalı olup olmayacağı konusunda araştırma yapmaya başladı. PTT ve diğer kargoların açık olup olmadığı ise merak konusu. İşte, yarın (1 Nisan) PTT ve kargoların çalışıp çalışmadığına dair merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 17:00 Güncelleme: 31.03.2024 - 17:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        31 Mart Yerel Seçimleri'nin gerçekleşmesinin ardından 1 Nisan Pazartesi günü hangi kurumların izinli olup olmayacağı merak konusu haline geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamayla kapalı olucağı bilinen okulların ardından PTT ve diğer kargo firmalarında herhangi bir tatile gidilecek mi diye araştırmalar hızla devam ediyor. Peki, 1 Nisan'da kargolar açık mı olacak? İşte detaylar...

        2

        1 NİSAN'DA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

        1 Nisan için banka, kargo, eczane benzeri herhangi bir kurum için tatil açıklaması yapılmadı. Bu nedenle kargo firmaları 1 Nisan Pazartesi günü açık olacak.

        Sandık başında görev alan kamu personelleri ise bir gün izinli sayılacak.

        3

        PTT 1 NİSAN PAZARTESİ SABAHI AÇIK OLACAK MI?

        Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) için herhangi bir tatil açıklamasında bulunulmadı. Bu nedenle PTT seçimin ertesi günü yani 1 Nisan Pazartesi günü çalışmaya devam edecek.

        1 Nisan'da bankalar açık mı?
        1 Nisan'da bankalar açık mı?
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye sandık başında!
        Türkiye sandık başında!
        Diyarbakır'da muhtarlık seçimi kavgasında 1 ölü 11 yaralı
        Diyarbakır'da muhtarlık seçimi kavgasında 1 ölü 11 yaralı
        Ünlüler sandık başında
        Ünlüler sandık başında
        Yerel seçim sonuçları Haberturk.com'da
        Yerel seçim sonuçları Haberturk.com'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı
        Kuzenlerin muhtarlık seçimi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı
        Kuzenlerin muhtarlık seçimi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı
        Yerel seçimlerde 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek
        Yerel seçimlerde 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek
        Sandık yemini ederek göreve başladılar
        Sandık yemini ederek göreve başladılar
        "20 yılımı yaktım"
        "20 yılımı yaktım"
        Yıldız isim 11'e dönüyor!
        Yıldız isim 11'e dönüyor!
        İnfluenza B akciğer enfeksiyonuna yol açıyor
        İnfluenza B akciğer enfeksiyonuna yol açıyor
        Almanya'da çılgın Türk!
        Almanya'da çılgın Türk!
        İşte finans dünyasının en zenginleri
        İşte finans dünyasının en zenginleri
        "Az taktik, çok koşu!"
        "Az taktik, çok koşu!"
        'Gri boşanma' dalgası yayılıyor
        'Gri boşanma' dalgası yayılıyor
        Cinayetin sırrı 75 yıldır çözülemedi
        Cinayetin sırrı 75 yıldır çözülemedi
        Güzellik başa bela mı?!
        Güzellik başa bela mı?!
        Binlerce İsrailliden, Netanyahu'ya istifa çağrısı
        Binlerce İsrailliden, Netanyahu'ya istifa çağrısı