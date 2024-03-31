31 Mart Yerel Seçimleri'nin gerçekleşmesinin ardından 1 Nisan Pazartesi günü hangi kurumların izinli olup olmayacağı merak konusu haline geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamayla kapalı olucağı bilinen okulların ardından PTT ve diğer kargo firmalarında herhangi bir tatile gidilecek mi diye araştırmalar hızla devam ediyor. Peki, 1 Nisan'da kargolar açık mı olacak? İşte detaylar...