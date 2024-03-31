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        Haberler Gündem 1 NİSAN RESMİ TATİL Mİ? | 1 Nisan'da bankalar açık mı? Seçimin ertesi günü bankalar çalışacak mı?

        1 Nisan'da bankalar açık mı? Seçimin ertesi günü bankalar çalışacak mı?

        31 Mart'ta Türkiye Yerel Seçim dolayısıyla sandık başında görevini yerine getirdi. Bundan dolayı ertesi gün olan 1 Nisan'da herhangi bir kurumun kapalı olup olmadığına dair araştırmalar başladı. Bankada işi olanlar ise 1 Nisan'da bankaların açık olup olmadığını merak ediyor. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 16:58 Güncelleme: 31.03.2024 - 16:58
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        31 Mart'ta gerçekleşen Yerel Seçim'in ardından vatandaşlar 1 Nisan Pazartesi sabahı hangi kurumların kapalı olduklarını merak ediyor ve araştırma yapıyor. Okulların tatil olduğunun ilan edilmesinin ardından bankaların açık olup olmadığı sorusu gündemdeki yerini aldı. Peki, 1 Nisan Pazartesi günü bankalar açık olacak mı? İşte detaylar...

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        1 NİSAN'DA BANKALAR ÇALIŞACAK MI?

        1 Nisan'da sandık başında görev alan kamu personelleri izinli sayılacak. Aynı zamanda yapılan resmi açıklamaya göre 1 Nisan'da okullar kapalı olacak ve buna bağlı olarak öğretmenler de izin yapacak.

        Bankalar ise 1 Nisan resmi tatil olmadığından dolayı kapalı olmayacak. Bankalar, 1 Nisan Pazartesi sabahı normal çalışma saatinde çalışmaya başlayacak.

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        1 NİSAN'DA KAPALI OLAN KURUMLAR

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayınlanan genelgeye göre eğitim kurumları oy vermeye hazır şekilde düzenlendiğinden ötürü seçimin ertesi günü olan 1 Nisan Pazartesi günü okullar kapalı olacak.

        Bunun dışında herhangi bir kurumun kapalı olduğuna dair resmi bir açıklamada bulunulmadı.

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