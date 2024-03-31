1 Nisan'da eczaneler açık mı? 1 Nisan Pazartesi eczaneler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

ECZANELER HAFTA SONU AÇIK MI?

Son alınan karara göre, sadece Cumartesi günü açıktır. Pazar günü nöbetçi eczaneler dışında bütün eczaneler kapalıdır.

Nöbetçi eczane listeleri, il sağlık müdürlüğü tarafından bölge eczacı odalarına, Türk Eczacıları Birliğine, İl Emniyet Müdürlüklerine, garnizon komutanlıklarına, danışma servislerine, yataklı tedavi kurumlarına, mahalli veya ulusal gazetelere ve ilgili olabilecek diğer kurumlara gönderilir. Ayrıca nöbetçi eczanelerin isim ve adreslerini gösteren listeler il sağlık müdürlüğünün internet sitesinde ilân edilir.

Gece nöbet tutacak eczanelerin gece boyunca kapılarının açık olması zorunlu değildir. Ancak eczane sahip ve mesul müdürünün veya ikinci eczacının, başvuru hâlinde gereken hizmeti yerine getirmesi zorunludur.